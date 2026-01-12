TRANSFERT. Comme Ramos ou Delpy avant lui, ce 3/4 du Stade Toulousain pourrait exploser en ProD2 la saison prochaine

L’arrivée de Tommaso Menoncello la saison prochaine a acté le choix à faire pour assurer la progression constante de Vignères : il sera prêté en ProD2.

Voilà un joueur qui a toujours "fait ses matchs" avec les pros, comme on dit. Ce dimanche, il était même sur le banc en Champions Cup face aux Saracens, même s’il n’est finalement pas entré en jeu.

3/4 centre solide (1m88 pour 96kg), Lucas Vigneres s’est fait remarquer lors de la dernière année, depuis sa première apparition avec la première du Stade Toulousain en janvier 2025. Malgré tout, face à une concurrence hors-normes, le joueur de 20 ans peine naturellement à entrer dans la rotation tous les week-ends.

Alors, l’arrivée de Tommaso Menoncello la saison prochaine a acté le choix à faire pour assurer la progression constante de Vignères : il sera prêté en ProD2. Comme plusieurs de ses potes des Espoirs de Toulouse le sont cette saison (Delpy, Hawkes, Portat…).

''Toulouse est en danger'' ; ''Même les meilleurs peuvent paraître humains'' : les Anglais impitoyables après la défaite

D’après le Midi Olympique, le garçon formé en Haute-Garonne (Seilh Aussonne Fenouillet XV) ne devrait pas trop être dépaysé puisqu’il devrait s’engager une saison du côté de Colomiers, à une dizaine de kilomètres à l’ouest d’Ernest-Wallon.

Si des détails administratifs sont à régler d’après la même source, Colomiers représente une terre idoine pour aller glaner du temps de jeu en ProD2, chez un club ambitieux (actuel 2ème du championnat) et dont le profil de jeu colle aux velléités du Stade Toulousain.

Thibault Debaës pourrait suivre

Un renfort de choix avec ce joueur explosif et intelligent pour l’USC, qui doit frapper fort dans son recrutement pour compenser les départs de Marta, Delpy, Adélaïde et probablement de Timu, tout en gardant un œil sur le très courtisé Ray Nu’u.

PROD2. 109 points, 80%… où se situe l’aventure de Valentin Delpy à Colomiers par rapport à celle de Thomas Ramos ?

Pour l’heure, le club bleu et blanc a déjà engagé l'ailier/centre tongien Viliami Fine et de l'arrière/ailier portugais Simao Bento. En attendant les autres, dont l'ouvreur Thibault Debaës pourrait faire partie...