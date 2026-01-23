Transfert. Aaron Smith dans les pas des All Blacks passés par la Section Paloise ?

Des rumeurs évoquent un possible intérêt entre Aaron Smith et la Section Paloise. Sans confirmation officielle, ce bruit de mercato est l’occasion de revenir sur ces internationaux néo-zélandais qui ont marqué l’histoire du club béarnais.

Ces derniers jours, plusieurs supports évoquent une activité intrigante sur les réseaux sociaux d’Aaron Smith (37 ans, 125 sélections avec les All Blacks), qui aurait commencé à suivre des comptes liés au Top 14 et à la Section Paloise, alimentant des spéculations sur un possible intérêt ou contact avec le club béarnais pour renforcer le poste de demi de mêlée.

Si cette piste venait à se concrétiser, Aaron Smith s’inscrirait dans la lignée de plusieurs compatriotes, perpétuant une tradition bien ancrée à Pau. Plusieurs internationaux All Blacks emblématiques ont effectivement porté le maillot vert et blanc ces dernières années, créant une tradition singulière :

Sam Whitelock, légende du rugby néo-zélandais, s’est engagé avec la Section Paloise pour une saison après la Coupe du Monde de 2023. Il a rejoint Pau pour découvrir le Top 14 et l’Europe, aux côtés de son frère Luke Whitelock, déjà présent au club.

Le géant de 2,03 m, fort de 153 sélections et double champion du monde, a choisi de conclure sa longue carrière internationale dans le Béarn, aux côtés de son frère. S’il a apporté toute son expérience et son leadership, l’ancien All Black, utilisé sur 13 petites rencontres n’avait toutefois pas profondément changé le destin sportif des Palois, qui avaient conclu la saison à la 9ᵉ place du Top 14.

Luke Whitelock

Déjà présent au club avant l’arrivée de son illustre frère, Luke Whitelock incarnait davantage la continuité que l’événement. Moins exposé médiatiquement mais précieux par sa régularité et sa connaissance du championnat, l’international néo-zélandais s’était imposé comme un cadre du vestiaire paloise, offrant un relais d’expérience sur la durée, là où le passage éclair de Sam Whitelock relevait davantage du symbole que du tournant sportif.

Conrad Smith, centre emblématique des All Blacks (94 sélections entre 2004 et 2015, double champion du monde), a rejoint la Section Paloise en 2015 alors que le club béarnais était leader de Pro D2 et en route vers la montée. Son arrivée avait marqué un véritable coup sur le marché des transferts.

Promu en Top 14 à l’issue de la saison, Pau découvrait alors l’élite pour la première année du centre néo-zélandais sous le maillot vert et blanc. Dans un contexte toujours délicat pour un promu, l’expérience, le calme et l’intelligence de jeu de Conrad Smith ont joué un rôle clé dans le maintien du club, qui s’est depuis durablement installé en Top 14, où il évolue depuis près de dix ans. Au-delà de son apport sur le terrain qui s’est arrêté en 2018, l’ancien All Black a ensuite prolongé l’aventure béarnaise en intégrant le staff technique du club. Nommé entraîneur de la défense pendant 3 ans, la légende est rentrée dans son pays natal en 2021. Conrad Smith n’est d’ailleurs pas arrivé seul dans le Béarn.

À l’été 2015, il est arrivé accompagné de Colin Slade, autre international néo-zélandais, avec lequel il avait déjà évolué sous le maillot des All Blacks. Alignés respectivement aux postes de centre et d’ouvreur, les deux hommes formaient un duo naturel, fort d’une connexion forgée au plus haut niveau international.

Colin Slade

Comment parler des blacks qui ont marqué l’histoire de la Section sans évoquer Colin Slade. Certainement le plus marquant. Durant cinq saisons (de 2015 à 2020), Slade a animé le jeu offensif palois et a fait gagner plusieurs matchs grâce à sa botte précise. Auteur de 568 points en 84 rencontres sous le maillot vert et blanc, l’ouvreur néozélandais a incarné la stabilité et la régularité d’un club en pleine phase d’installation durable en Top 14.

D’autres Néo-Zélandais moins célèbres mais tout de même internationaux ou expérimentés ont également évolué à Pau, comme Tom Taylor, Benson Stanley, Jamie Mackintosh ou Chris King, contribuant à cette vague d’influence néo-zélandaise dans l’effectif palois. La tradition de joueurs All Blacks à Pau est bien réelle, avec des noms prestigieux, Sam Whitelock, Luke Whitelock, Conrad Smith, Colin Slade, et plusieurs autres, qui ont marqué de leur empreinte la récente histoire du club.