TOP 14. Nonu, Jones, Morlan, Sinzelle… Quel chantier se prépare au milieu de terrain du RCT pour 2026/2027 ?

Le RCT devra-il faire appel à Colas, Iveco et Bronzo pour déménager son milieu de terrain l'été prochain ?

La voilà, LA grosse recrue du RCT attendue depuis 1 an poste de centre. Comme avez dû le voir sur notre site ou ailleurs, l’Ecossais Huw Jones débarquera sur la Rade l’été prochain.

TOP 14. Wikipédia, ProD2... 5 choses surprenantes à savoir sur Huw Jones, le futur ''joueur frisson'' du RCT

Un très gros coup pour Toulon avec ce numéro 13 puncheur aux 58 sélections, qui ne devrait néanmoins pas être la seul transfuge à ce poste lors de la prochaine intersaison, dans l’effectif varois. Au centre, c’est en effet une saison de transition que vit le RCT lors de cet exercice 2025/2026.

Du changement à prévoir

Pour rappel, Sinzelle (35 ans) et Nonu (43 ans) seront en fin de contrat dans quelques mois. Tout comme Rayan Rebbadj, même si ce dernier n’évolue jusqu’ici qu’à l’aile sous les ordres de Pierre Mignoni. Parmi ces 3, les deux derniers nommés ne seront a priori pas renouvelés, quand la question autour de Sinzelle est toujours d’actualité. L’homme aux 300 matchs professionnels aimerait prolonger d’une saison pour encadrer les jeunes comme le fait en ce moment Ma’a Nonu, mais il reste dépendant de ce que lui proposera Toulon.

TRANSFERT. 2m04, 119kg : c’est passé inaperçu mais le RCT accueille du (gros) renfort en 2ème ligne

D’autant que, récemment, Midi Olympique écrivait que l’international U20 Robin Taccola devrait s’engager. Le truc, c’est que si le Vannetais coche toutes les cases, le RCT possède déjà son alter-ego de la formation varoise Oliver Cowie (1m92 pour 95kg), et devrait aussi compter sur le retour au club d’un joueur prêté en ProD2.

Louis Morland régale en ProD2

Lui ? C’est Louis Morland, joueur d’Oyonnax cette saison et capable d’évoluer aux 2 postes du milieu de terrain. Débarqué à "Oyo" pour glaner du temps de jeu chez les professionnels plutôt que de s’entêter en Espoirs, le Châlonnais a pu se rapprocher chez lui tout en apprenant beaucoup dans l’antichambre du Top 14. Et ce n’est pas fini.

Louis, on le connaît bien à Toulon. On l’a eu très souvent avec nous. Et si on l’a prêté, c’est qu’on compte sur lui pour l’avenir. Pour qu’un prêt fonctionne, il faut d’abord que le joueur joue dans son club. C’est le cas pour Louis. Et ensuite, il faut que l’environnement et la façon de travailler du club lui permettent d’évoluer. On bosse bien avec Oyonnax, je suis très proche de Fabien Cibray, l’entraîneur, et je sais qu’il aura des conditions parfaites pour progresser, se développer et se rapprocher de ce qui se fait en Top 14. - Mignoni pour Var-Matin

Auteur de 7 essais en 10 matchs de ProD2 depuis le début l’exercice en cours, Morland (1m85 pour 87kg) fait partie des révélations de la division cette saison. Mais au-delà de ce petit côté finisseur, c’est surtout grâce à sa capacité à prendre les intervalles, son sens du jeu et une palette assez large, le minot a profité des blessures des autres en début de saison pour s’installer au centre du club du Haut-Bugey.

Je sais qu’Oyonnax fait des retours réguliers à Toulon pour parler de mon évolution. Et moi, de mon côté, on m’envoie des messages, souvent par l’intermédiaire de Cédric Béal, pour savoir si ça va, comment se passent mes semaines, si j’ai des petits bobos, etc.

Entre Morland, Cowie, Jones, Brex, peut-être Sinzelle mais aussi sans oublier Antoine Frisch (si les pépins physiques le laissent tranquille) voire les polyvalents Tuicuvu et Ferté, Toulon devrait donc avoir de quoi faire la saison prochaine. Même s’il n’est pas exclu qu’un nouveau joueur confirme débarque sur la Rade prochainement, en cas d’arrêt de Jeremie Sinzelle. Car la cellule de recrutement du RCT est en feu, en ce moment…