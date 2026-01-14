TRANSFERT. 2m04, 119kg : c’est passé inaperçu mais le RCT accueille du (gros) renfort en 2ème ligne

Il viendra donc agrandir la colonie anglaise du RCT et continuera de pouvoir croiser ses frangins à l’occasion.

Pour dire vrai, l’annonce de la signature de Huw Jones a évidemment attiré tous les projecteurs du centre-ville toulonnais et plus loin encore vers le 3/4 centre écossais.

Du pied du Faron aux plages du Mourillon, en passant par la place de la Liberté, on ne parlait ainsi ce mercredi matin que du gros coup effectué par le RCT, à la recherche d’un centre de ce calibre depuis 1 an, et le départ annoncé de Leicester Fainga’anuku.

Pourtant, dans le même temps ou presque, le club varois obtenait l’accord d’une autre recrue qui, elle, va arriver à Mayol avec effet immédiat. Le jeune anglais Junior Kpoku (20 ans) va en effet débarquer sous la forme d’un prêt en provenance du Racing 92.

Un beau bébé ( 2m04, 119kg)

Il viendra renforcer un pack démuni devant, lui qui peut jouer deuxième ou troisième ligne. Cador chez les U20, Kpoku compte aussi une vingtaine de matchs professionnels du Racing. En manque de temps de jeu cette saison, il viendra donc apporter son impact physique, son énergie et ses dimensions en touche au pack du RCT.

L’arrivée de Junior Kpoku répond à un besoin immédiat de renfort dans notre pack. C’est un jeune joueur avec un énorme potentiel, un profil puissant et athlétique, capable d’évoluer en deuxième comme en troisième-ligne. Ce prêt va lui permettre de continuer sa progression tout en nous apportant une solution précieuse pour cette fin de saison. - Laurent Emmanuelli, Directeur Sportif du RCT.

Ses 2 frères jouent en France

S’il performe sur la Rade, le Londonien de naissance pourrait très bien se voir prolongé à Toulon, qui perdra Alainu'uese la saison prochaine tandis qu'Adelaide ne reviendra pas. D’autant qu’il deviendra JIFF lors du prochain exercice.

Junior Kpoku viendra donc agrandir la colonie anglaise du RCT (Mercer, Sinckler, Ludlam et Ribbans, tandis qu’Oliver Cowie possède 2 parents british), et continuera de pouvoir croiser ses frangins à l’occasion.

Comme les Spring, ils sont en effet 3 Kpoku à évoluer dans les divisions professionnelles françaises. Il y a d’abord Joel, le plus célèbre et 2ème ligne de la Section Paloise. Puis son jumeau Jonathan, double mètre d'Albi, en Nationale, avec lequel il prend de l’épaisseur cette saison, dans la 3ème division hexagonale.