Sans Woki, Du Preez et Cazeaux face au Stade Français : la composition de Bordeaux avec ses internationaux

Pour la reprise du Top 14, le programme nous offre ce week-end plusieurs affiches de prestige, dont UBB – Stade Français, un duel direct pour le podium. En pleine confiance après ses performances en Champions Cup, l’UBB espère prolonger sa dynamique positive.

À l’approche d’une période de doublons souvent délicate pour le club girondin, chaque point compte. Dans un Chaban-Delmas encore une fois complet, les Bordelais reçoivent un Stade Français pragmatique, actuellement 3ᵉ au classement.

En première ligne, Poirot – Sa – Tameifuna feront parler toute leur puissance face à des Franciliens solides devant. Adam Coleman (5), qui ne s’était pas entraîné ce vendredi, sera bel et bien sur la feuille, associé à l’Écossais Jonny Gray (4). Pour compléter le pack, Boris Palu portera le numéro 7, lui qui est habituellement positionné plus haut dans la cage, et poussera aux côtés de Bastien Vergnes-Taillefer (6) et Temo Matiu (8), avant que celui-ci ne s’envole pour Marcoussis.

Page-Relo bien présent, Depoortère capitaine

Le dernier numéro 9 de formation de l’UBB, Martin Page Relo, qui était annoncé incertain par Sud Ouest, figure bien sur la feuille, aux côtés de Mathieu Jalibert, qui enchaîne à l’aube d’un Tournoi déterminant pour lui.

Au centre, la paire classique Moefana – Depoortere (qui portera le brassard de capitaine) se frottera à l’ancien Bordelais Tani Vili, de retour récemment de blessure, et à l’expérimenté Jérémy Ward.

LBB au repos, Penaud aura les crocs

Pas convoqué par Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi avec les Bleus, Damian Penaud est titulaire et pourrait bien avoir une revanche à prendre, montrant au sélectionneur de quoi il est capable.

Sur l’aile gauche, Louis Bielle Biarrey est laissé au repos après son magnifique triplé la semaine passée et laisse sa place à Pablo Uberti. Rayasi complète le triangle arrière, pour sa deuxième titularisation à Chaban après sa grosse performance lors de son dernier match à domicile (homme du match contre Northampton). Yannick Bru et le staff girondin font le choix d’un banc en 5-3. Lamothe, Perchaud et Sadie entreront en jeu en cours de match pour terminer le travail initié par leurs coéquipiers.

Les jeunes du centre de formation, Tiaan Jacobs et Romain Gardrat, prennent place sur le banc, profitant de quelques blessures et absences des cadres (Woki, Du Preez, Cazeaux, Gazzotti, Bochaton, Swinton).

Arthur Retiere a validé ses tests de reprise (commotion) et retrouve la compétition. L’ouvreur Joey Carbery pourrait entrer en fin de match pour faire souffler le génie Jalibert. Enfin, Romain Buros vient compléter la feuille de match.

Côté arbitres, Jonathan Gasc dirigera cette rencontre. Il sera assisté de P.B. Nuchy et B. Lapassade sur les touches, ainsi que de E. Gauzins à la vidéo.

L'infirmerie de Bordeaux avant la 15e journée

Depuis sa grosse commotion subie sur un impact avec Henry Pollock face à Northampton, Arthur Retiere a validé tous les paliers du protocole de retour au jeu prévus par World Rugby et postule donc ce week-end. Avec les blessures des demis de mêlée bordelais (Lucu au genou et Hutteau), le 3/4 polyvalent pourrait être une vraie arme face au Stade Français.

Le jeune numéro 9 massicois est d’ailleurs en phase de reprise avec le groupe, tout comme Marko Gazzotti, qui avait subi une chirurgie de la cheville. Jean-Luc Du Preez s’est blessé contre Bristol (commotion cérébrale) et observe un repos avant de débuter les paliers de retour au jeu prévus par World Rugby.

Sipili Falatea est en cours de réathlétisation suite à sa blessure à la cuisse. Cyril Cazeaux (cuisse), Gaëtan Barlot (rachis), Pierre Bochaton (cervicales) et Lachlan Swinton (genou) sont toujours en soins.

