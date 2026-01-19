Quatre matchs et plus de 40 points : Nissa Rugby est de retour au sommet de la Nationale

Comme un bon diesel, Nissa Rugby a mis du temps à se hisser tout en haut de la Nationale. Désormais premiers ex aequo, les Aigles montrent enfin toute leur efficacité.

Derrière Albi, qui réalise une très belle saison dans le troisième échelon français, Nice avance discrètement mais sûrement pour s’imposer sur le devant de la scène. Avec quatre succès consécutifs, les Aigles sont passés du ventre mou de la première partie du tableau à une place de premiers ex aequo.

Fort d’un effectif pléthorique, comprenant de nombreux anciens joueurs de l’élite, le club retrouve enfin la position qu’on lui destinait en début de saison. Son efficacité retrouvée pourrait lui permettre de renouer avec la Pro D2, et les prochaines rencontres s’annoncent décisives.

Le bilan parle de lui-même : sur les trois dernières rencontres à domicile, Nissa Rugby s’est montré intransigeant, infligeant trois défaites à ses visiteurs… et avec la manière. Lors de la 14e journée, les Niçois ont même pu passer les fêtes au chaud après une victoire écrasante.

Avant la trêve, ils ont fait respecter la logique en s’imposant 50-3 face à Tarbes, lanterne rouge du championnat. Huit essais ont été inscrits, grâce notamment à un pack ultra dominateur dans lequel le jeune Léo Chauvin s’est distingué en inscrivant un doublé en sortie de banc.

Au retour de la trêve, Nissa Rugby a enchaîné deux nouveaux succès de manière tout aussi convaincante : d’abord contre Périgueux (43-27), concurrent direct dans le haut du tableau, puis face à Bourgoin (45-5), actuellement premier non-relégable, qui avait enchaîné sa quatrième défaite à l’extérieur sans marquer le moindre point.

Efficace à domicile, Nice avait également remporté, en décembre, un succès fondateur sur la pelouse de Rennes, s’imposant avec autorité 44-21 grâce notamment à un doublé de Jordan Taufa, ancien Lyonnais et international samoan.

𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒐𝒐𝒐𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒓𝒆 !!! 🔥



Match 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞́ ce samedi soir sur la pelouse du stade Marcel Volot (45-05) 💥



Prochain rendez-vous : déplacement à Massy le 23 janvier pour la 17e journée de Nationale.#IssaNissa #NissaRugby pic.twitter.com/8c3rXyxTL2 — Nissa Rugby (@nissarugby) January 17, 2026

"Quand tu es la grosse équipe, chaque adversaire te réserve son meilleur match"

Si cette équipe niçoise a d’abord alterné entre le bon et le moins bon, avec des défaites largement évitables et des succès non bonifiés à domicile face à des équipes un ton en dessous, cela tient sans doute en partie à l’image de “gros poisson” que s’est forgée Nissa Rugby, notament par son recrutement XXL.

Guillaume Rouet a disputé 13 des 16 rencontres de son équipe. Arrivé cette saison en provenance de Bayonne, l’expérimenté international espagnol de 37 ans confie au micro de France Bleu que son équipe subit un traitement particulier de la part de toutes les formations de cette troisième division.

"Le niveau est élevé, et quand tu es la grosse équipe, chaque adversaire te réserve son meilleur match. Nous avons eu un petit passage à vide, mais j’espère que notre saison va décoller. Cela reste une grosse bataille, notamment dans les rucks. J’ai signé pour deux ans et je compte bien aller chercher quelque chose de beau avec cette équipe."

TRANSFERT. Nice a ''perdu'' Brice Dulin… mais gagne un international fidjien à 100 % Les deux prochains matchs à l’extérieur pourraient tout changer

Pour confirmer sa bonne forme, Nissa Rugby devra désormais se montrer décisif hors de ses bases, et la barre est déjà bien haute. La prochaine rencontre des Aigles se déroulera sur la pelouse de Massy, actuellement quatrième de Nationale, à seulement trois points des Azuréens.

Lors de la quatrième journée, Nice s’était imposé face aux Massicois sur le score de 35-18. À domicile, seuls Narbonne et Massy ont réussi à rapporter un succès sur le terrain du stade Jules-Ladoumègue, Nice ayant notamment battu le leader Albi.

Ensuite, Nice ira défier Chambéry, toujours bien placé pour la phase finale. Les Niçois restent invaincus face à cette équipe depuis octobre 2023, ce qui pourrait renforcer leur confiance avant ces déplacements décisifs. Les Chambériens pointent à 4 points derrière Nissa Rugby.