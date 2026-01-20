Puissance de frappe ou insouciance ? Derrière Jalibert, quel ouvreur se détache en vue du XV de France ?

L’annonce imminente de la liste des 42 de Fabien Galthié ouvre une période charnière pour le poste d’ouvreur.

Si la question du titulaire semble réglée, celle de la doublure à l'ouverture est loin de l’être. Privée de Romain Ntamack, au moins pour les premières rencontres, l’équipe de France s’appuiera sûrement sur un Matthieu Jalibert en pleine confiance, rayonnant avec l’UBB depuis le début de saison. Et derrière ?

Vraiment incompatibles ? Les chiffres de la doublette Dupont/Jalibert lors de ses 12 associations en Bleu

Antoine Hastoy, longtemps numéro 3 dans la hiérarchie, revient progressivement à La Rochelle sans encore avoir retrouvé son meilleur niveau. Même situation pour Léo Berdeu, freiné par une lourde blessure au genou puis par une succession de pépins physiques qui l’empêchent d’enchaîner. Dans ce contexte, le débat se concentre clairement sur deux noms : Joris Segonds et Ugo Seunes.

Joris Segonds, la maturité et la maîtrise

C’est peut-être le candidat le plus solide sur le papier. Joris Segonds réalise une saison remarquable avec l’Aviron Bayonnais. Indétrônable à l’ouverture, il est aujourd’hui le meilleur réalisateur du Top 14, avec 164 points inscrits et 87,8 % de réussite face aux perches. Mais au-delà des chiffres, c’est sa longueur de jeu au pied et sa capacité à gérer le tempo, à tenir une équipe et à peser dans les moments clés qui impressionnent.

Déjà invité lors de la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, Segonds y avait connu ses premières sélections. Malgré trois défaites collectives, il avait montré des choses intéressantes, notamment dans sa gestion du jeu et son sang-froid. À 27 ans, il incarne une option fiable, mature, immédiatement opérationnelle.

Ugo Seunes, l’ascension fulgurante

À l’opposé, Ugo Seunes symbolise la nouveauté et l’audace. Révélation de la tournée de novembre, le jeune ouvreur du Racing 92 n’a cessé de surprendre. Passé par Blagnac puis Aurillac en Pro D2, son arrivée à Paris à l’intersaison pouvait susciter des doutes. Il les a balayés rapidement. Très vite, Seunes s’est imposé comme un patron à l’ouverture dans un Racing qui cherchait justement un chef d’orchestre.

Joueur d’instinct, sans complexe, capable de dynamiter une défense comme de gérer un temps faible, il a séduit par sa personnalité autant que par son jeu. Sa convocation à Marcoussis à l’automne n’était pas un hasard : Fabien Galthié voit en lui un excellent partenaire d’entraînement, mais peut-être plus encore.

Et si Galthié sortait encore un joker ?

On le sait, le sélectionneur aime parfois surprendre. Dans une logique de continuité et d’anticipation, il n’hésite pas à exposer de jeunes talents au très haut niveau, comme Daunivucu lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Dans un contexte où le poste d’ouvreur apparaît relativement désertique derrière Jalibert, Axel Desperes pourrait incarner cette surprise du chef.

À seulement 22 ans, le numéro 10 de la Section Paloise enchaîne les minutes dans un Pau séduisant, joue juste, joue beaucoup, et assume pleinement son rôle. International U20, il coche plusieurs cases chères au staff : jeunesse, temps de jeu, progression constante. Une première immersion chez les grands ne serait pas illogique.

Herrero, Gaetano, Coupo Santo : Tu sais que tu es un vrai fada du RCT quand…

Et puis si t'es Toulonnais, tu sais que le débat Ntamack/Jalibert n’existe pas. Le numéro 10 des Bleus, ce devrait être Louis Carbonel.