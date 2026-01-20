Herrero, Gaetano, Coupo Santo : Tu sais que tu es un vrai fada du RCT quand…

- Tu sais où te garer quand tu viens à Mayol un jour de match (on veut les filons).
- Pour toi, Johnny s’écrit sans "h".
- Pour toi, Gaël Dréan a un Louis Bielle-Biarrey dans chaque jambe.
- Quand tu entends "il va grêler samedi", tu sais qu’on ne parle pas de la météo.
- Tu sais qu’il vaut mieux prévoir une pause pipi avant le match qu’à la mi-temps, à Mayol.
- On t’a déjà offert une place (hors de prix) pour regarder un match depuis le balcon surplombant le stade.
- Pour toi, le débat Ntamack/Jalibert n’existe pas. Le numéro 10 des Bleus, ce devrait être Louis Carbonel.
- Antoine Dupont ? Il est bon, mais toi tu as toujours préféré Norman Jordaan et Matt Henjak. Et on sait tous pourquoi.
- Tu as déjà mangé chez Gaetano avant de remonter le quais Lafontan à pieds pour aller au stade.
- Quand le RCT ne joue pas, tu es à La Seyne, au Gapeau ou au Mourillon le dimanche.
- Tu connais le Coupo Santo par cœur.
- Tu te souviens que Alesana Tuilagi a joué dans ton club. Même si il ressemblait plus à Henry à ce moment-là.
- Tu sais que Chabal et Henry Tuilagi ne faisaient pas le poids face à Fotu Auelua.
- Tu comptes les JIFF chaque week-end comme un expert-comptable parce qu’en fin de saison, tu sais que les comptes ne sont pas toujours bons avec l'ami Pierrot…
- A force, ton prof de philo t’avais interdit de citer Daniel Herrero.
- Tu te souviens que Léo Berdeu est passé par le centre de formation du club.
- Une fois par an, au printemps, tu descends au Vélodrome malgré toi, et tu détestes ça.
- A la buvette du stade, on te fait crédit.
- Tu reconnais que Pita Ahki plaque bien… mais tu sais que ce n’est rien comparé à Mafileo Kefu.
- Tu t’es toujours demandé ce qu’était devenu Orene Ai’i.
- Tu sais où Gavin Henson a laissé les clefs de sa voiture le jour où il a quitté le club.
- Bryan Habana et Drew Mitchell aux ailes, c’était cool. Mais Marc Andreu et Martin Jagr, c’était mieux. (Et Villière/Dréan aussi).
- David Ribbans > Eben Etzebeth.
- Quand on te demande te citer un Géorgien passé par le RCT, tu ne dis pas Mamuka Gorgodze mais Gregori Labadze.
- Tu as déjà croisé Facundo Isa en soirée.
- Tu te souviens de Christian Loamanu. Et de Luke Rooney. Et de David Banquet.
- Tu t’es toujours demandé ceux qu’aurait donné le tiercé gagnant Loppy/Louvet/Orsoni dans un combat de barre knuckle.
- Tu es convaincu que Julien Ory aurait montré à Etzebeth de quel bois se chauffent les Varois si leur accrochage avant ce fameux match de coupe d’Europe avait été plus loin.
- Tu n’as toujours pas digéré le départ de Jiuta Wainiqolo.
- Bernard Laporte magouilleur ? Non, malin et fidèle.
Si tu as le RCT chevillé au corps, tu devrais cocher pas mal de ces cases. N’hésite pas à écrire ton score en commentaires.
