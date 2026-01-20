Herrero, Gaetano, Coupo Santo : Tu sais que tu es un vrai fada du RCT quand…

Si tu as le RCT chevillé au corps, tu devrais cocher pas mal de ces cases. N’hésite pas à écrire ton score en commentaires.

Tu sais où te garer quand tu viens à Mayol un jour de match (on veut les filons). Pour toi, Johnny s’écrit sans "h". Pour toi, Gaël Dréan a un Louis Bielle-Biarrey dans chaque jambe. Quand tu entends "il va grêler samedi", tu sais qu’on ne parle pas de la météo. Tu sais qu’il vaut mieux prévoir une pause pipi avant le match qu’à la mi-temps, à Mayol. On t’a déjà offert une place (hors de prix) pour regarder un match depuis le balcon surplombant le stade. Pour toi, le débat Ntamack/Jalibert n’existe pas. Le numéro 10 des Bleus, ce devrait être Louis Carbonel. Antoine Dupont ? Il est bon, mais toi tu as toujours préféré Norman Jordaan et Matt Henjak. Et on sait tous pourquoi. Tu as déjà mangé chez Gaetano avant de remonter le quais Lafontan à pieds pour aller au stade. Quand le RCT ne joue pas, tu es à La Seyne, au Gapeau ou au Mourillon le dimanche. Tu connais le Coupo Santo par cœur. Tu te souviens que Alesana Tuilagi a joué dans ton club. Même si il ressemblait plus à Henry à ce moment-là. Tu sais que Chabal et Henry Tuilagi ne faisaient pas le poids face à Fotu Auelua. Tu comptes les JIFF chaque week-end comme un expert-comptable parce qu’en fin de saison, tu sais que les comptes ne sont pas toujours bons avec l'ami Pierrot… A force, ton prof de philo t’avais interdit de citer Daniel Herrero. Tu te souviens que Léo Berdeu est passé par le centre de formation du club. Une fois par an, au printemps, tu descends au Vélodrome malgré toi, et tu détestes ça. A la buvette du stade, on te fait crédit. Tu reconnais que Pita Ahki plaque bien… mais tu sais que ce n’est rien comparé à Mafileo Kefu. Tu t’es toujours demandé ce qu’était devenu Orene Ai’i. Tu sais où Gavin Henson a laissé les clefs de sa voiture le jour où il a quitté le club. Bryan Habana et Drew Mitchell aux ailes, c’était cool. Mais Marc Andreu et Martin Jagr, c’était mieux. (Et Villière/Dréan aussi). David Ribbans > Eben Etzebeth. Quand on te demande te citer un Géorgien passé par le RCT, tu ne dis pas Mamuka Gorgodze mais Gregori Labadze. Tu as déjà croisé Facundo Isa en soirée. Tu te souviens de Christian Loamanu. Et de Luke Rooney. Et de David Banquet. Tu t’es toujours demandé ceux qu’aurait donné le tiercé gagnant Loppy/Louvet/Orsoni dans un combat de barre knuckle. Tu es convaincu que Julien Ory aurait montré à Etzebeth de quel bois se chauffent les Varois si leur accrochage avant ce fameux match de coupe d’Europe avait été plus loin. Tu n’as toujours pas digéré le départ de Jiuta Wainiqolo. Bernard Laporte magouilleur ? Non, malin et fidèle.