Privée de 10 joueurs mais avec le retour de Gailleton, avec quelle équipe Pau affrontera Toulouse : La compo probable

C’est un retour de marque pour la Section, mais qui ne compense pas la perte de dix éléments, tous à l’infirmerie, pour le déplacement à Toulouse.

La Section Paloise devra se montrer très grande si elle veut s’imposer sur la pelouse du champion en titre, Toulouse. Samedi à 21h, le dauphin se déplace chez le grandissime leader, avec la possibilité de lui passer devant en cas de victoire.

Pour ce déplacement, la Section pourra notamment compter sur le retour d’Emilien Gailleton, qui devrait être aligné au centre de l’attaque aux côtés des internationaux fraîchement appelés par Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi des Six Nations.

Cependant, de nombreux blessés sont à déplorer, à l’image de Lucas Rey, l’emblématique talonneur béarnais. Voici l’équipe que pourrait aligner Xavier Piqueronnies chez le leader, dans le cadre de la 15e journée de Top 14.

Top 14. Inarrêtable, la Section Paloise fascine, mais le plus dur arrive… Gailleton titulaire et un triangle arrière bleu-blanc-rouge

Sans surprise, le grand espoir de l’équipe sera de la partie face à Toulouse et pourrait bien débuter dans la peau d’un titulaire. Absent depuis presque deux mois, il formerait une paire de centres aux côtés de Fabien Braue-Boirie, une association qui serait alignée pour la septième fois dans le centre de l’attaque paloise.

Axel Despères, excellent depuis le début de la saison, devrait être en charge de guider les offensives de son équipe, accompagné de l’expérimenté Thibault Daubagna. Lui aussi appelé par le staff des Bleus, sa performance pourrait peser dans la balance avec Baptiste Serin pour la place de numéro 9 avec le XV de France en février prochain.

Le triangle arrière devrait être composé de Théo Attissogbe, Grégoire Arfeuil et Aaron Grandidier : une ligne d’attaque 100 % française capable de poser de sérieux problèmes aux Toulousains, notamment sur le secteur clé des ballons aériens.

Devant, les choses se corsent : Lucas Rey, annoncé absent, devrait céder sa place à Julian Montoya, lui aussi récemment de retour de blessure et aligné la semaine dernière en Champions Cup. Daniel Bibi-Biziwu et Thomas Laclayat compléteront la première ligne.

En deuxième ligne, Hugo Auradou et Jimi Maximin, auteur de l’essai de la gagne plus tôt dans la saison face aux mêmes Toulousains,seront probablement alignés dans le XV de départ.

La troisième ligne pourrait être composée de Sacha Zegueur et Luke Whitelock, qui encadreront l’Argentin Facundo Isa au poste de numéro 8.

Section Paloise 1 Bibi-Biziwu 2 Montoya 3 Laclayat 4 Auradou 5 Maximin 6 Zegueur 8 Isa 7 Whitelock 9 Daubagna 10 Despérès 11 Grandidier 12 Braue-Boirie 13 Gailleton 14 Arfeuil 15 Attissogbe

Aymeric Luc de retour, mais toujours 10 absents

Autre retour positif pour la Section, celui d’Aymeric Luc, victime d’une commotion le 28 décembre, désormais disponible. Il pourrait prendre place sur le banc des remplaçants, pour épauler un des trois frenchies aux ailes ou à l'arrière.

En revanche, Lucas Rey (cheville) et Jack Maddocks (genou) ont été ménagés cette semaine, l’Australien ayant quitté le terrain en boitant face aux Bulls mais devant revenir pour Toulon.

L’infirmerie paloise reste bien fournie avec Olivier Klemenczak (dos), Beka Gorgadze (pouce), Clément Laporte (mollet), Tumua Manu (genou), Clément Paul (genou), Paulo Pelesesa (épaule), Joe Simmonds (mollet) et Mehdi Tlili (épaule), tous actuellement indisponibles.

31 essais en 60 matchs en France : la Section Paloise en passe de s’offrir LE phénomène de la ProD2