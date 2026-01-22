Page-Relo et deux autres Bordelais incertains : Bordeaux amoindri mais armé face au Stade Français

Ça s’enchaîne côté UBB : le seul numéro 9 de formation a observé une semaine de repos, tout comme certains membres de l’équipe.

Cela commence à faire beaucoup pour Bordeaux, qui pourrait bientôt être privé de trois éléments supplémentaires avant la réception du Stade Français, lors de la 15e journée de Top 14. À portée de tir des visiteurs au classement, les hommes de Yannick Bru doivent impérativement s’imposer pour aborder cette période de doublons plus sereinement.

Cette semaine, Sud Ouest révélait l’absence de Martin Page-Relo aux entraînements collectifs. Un véritable coup dur, puisqu’il s’agit du dernier numéro 9 de formation de l’effectif professionnel. En cas de forfait, il pourrait être suppléé par deux profils encore jamais utilisés à ce poste.

À cela s’ajoutent les absences confirmées de deux cadres du paquet d’avants : Jean-Luc du Preez et Cyril Cazeaux.

82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe Première sur le banc pour Enzo Gourg ?

Il pourrait fêter sa première apparition chez les professionnels en Top 14. Habituel joueur des Espoirs, Enzo Gourg pourrait être utilisé par Yannick Bru en raison des nombreuses absences au poste, et du potentiel forfait de Martin Page-Relo.

Le jeune demi de mêlée a déjà officié sous les couleurs de l’équipe première lors d’un match amical l’été dernier. Formé à l’US Bazas, ce joueur de poche (1,74 m pour 76 kg) a gravi tous les échelons chez les jeunes bordelais depuis son arrivée au club en 2024.

Si le forfait de Page-Relo venait à se confirmer, Yannick Bru pourrait hésiter à partir sans un véritable demi de mêlée de formation. Une opportunité qui ouvrirait la porte à une première apparition en Top 14 pour Gourg.

Les échos à son sujet dressent le portrait d’un joueur solide dans la gestion du jeu, qui composait avec Joseph Laharrague la charnière de l’équipe Espoirs, sacrée championne de France la saison dernière.

Enfin, s’il est jugé trop tendre pour les joutes du Top 14, Xan Mousquès, habituel ailier et arrière de l’équipe, pourrait dépanner ponctuellement à la mêlée, selon certaines rumeurs. Pour l’heure, Martin Page-Relo n’est toutefois pas officiellement forfait.

Cyril Cazeaux et Jean-Luc du Preez officiellement forfaits.

Par ailleurs, Sud Ouest nous apprend l’indisponibilité de deux éléments majeurs du paquet d’avants : Cyril Cazeaux et Jean-Luc du Preez.

Ce dernier devra observer une période de repos à la suite d’un choc à la tête. Sorti peu avant l’heure de jeu sur protocole commotion, il devrait être remplacé par Bastien Vergnes-Taillefer. Dans ce secteur, Bordeaux ne devrait assurément pas perdre en qualité.

En deuxième ligne, Cyril Cazeaux sera également absent, touché par une béquille contractée face à Northampton. Il ne pourra pas tenir sa place. Sans surprise, les trois deuxièmes lignes inscrits sur la feuille de match devraient être Adam Coleman, Boris Palu et Jonny Gray.

Ces absences pourraient également offrir du temps de jeu à Romain Gardrat et Tiaan Jacobs en championnat. Si le Sud-Africain a de grandes chances d’être coché sur la feuille de match, le jeune espoir de l’UBB pourrait lui aussi créer la surprise.