Matiu sur le banc, Uberti et Mousquès de retour, Bordeaux joue gros face au Stade Français : la compo probable
Au coude-à-coude en championnat, Bordeaux doit battre le Stade Français pour s’adjuger la troisième place du podium. ©LNR
Entre calendrier chargé et future liste du XV de France, Bordeaux ne peut pas se permettre de trop faire tourner.

Pour Bordeaux, la dynamique actuelle est tout simplement excellente : une seule défaite lors des sept derniers matchs toutes compétitions confondues. C’est dans ce contexte que les Girondins vont recevoir le Stade Français pour la 15ᵉ journée de Top 14.

Ce week-end sera le dernier avant le rassemblement du XV de France. La liste de demain sera donc décisive, et certains internationaux de l’UBB devraient être au repos, ou tout au moins sur le banc face à Paris.

Un match qui reste crucial pour la suite de la compétition, puisque les deux équipes sont à égalité de points à la 3ᵉ place.

Il est l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif : depuis fin novembre, Temo Matiu n’a plus quitté le groupe, prenant part à neuf rencontres, dont huit en tant que titulaire. Sa fin d’année impressionnante avec Bordeaux n’a pas échappé au XV de France, qui recherche un profil comme le sien pour étoffer ses rangs.

Ainsi, en cas de sélection pour le Tournoi des 6 Nations, Matiu pourrait bénéficier d’une gestion prudente de son temps de jeu avec Bordeaux, laissant son poste de numéro 8 à Jean-Luc Du Preez, auteur lui aussi de solides prestations depuis ses débuts avec les Girondins.

Ce dernier serait encadré par Bastien Vergnes-Taillefer et Tiaan Jacobs, de retour dans le groupe.

Pour compléter le paquet d’avant, Bordeaux devra compter sur des joueurs performants dans les duels, car le Stade Français figure parmi les équipes les plus solides en défense, avec 1 858 plaquages réussis, le troisième meilleur bilan du championnat. Fort de ce constat, Ben Tameifuna devrait être titularisé, aux côtés de Maxime Lamothe et Jefferson Poirot. En deuxième ligne, on retrouverait Adam Coleman et Cyril Cazeaux.

Derrière, les choix se réduisent à la mêlée : nul doute que Martin Page-Relo sera titularisé, associé à Matthieu Jalibert. Romain Buros occupera l’arrière, entouré de Louis-Bielle Biarrey et Damian Penaud.

Enfin, Pablo Uberti et Yoram Moefana composeront probablement la paire de centres face aux redoutables Noah Néné et Jeremy Ward. Sur le banc on retrouvera Xan Mousquès, qui vraissemblablement est une des dernières options pour Bordeaux à la mélée, pour le reste, c'est du grand classique.

Composition probable Bordeaux J15
1
Poirot
2
Lamothe
3
Tameifuna
4
Coleman
5
Cazeaux
6
Jacobs
8
Du Preez
7
Vergnes-Taillefer
9
Page-Relo
10
Jalibert
11
Bielle-Biarrey
12
Moefana
13
Uberti
14
Penaud
15
Buros
16
Sa
17
Bonniface
18
Gray
19
Matiu


20
Mousquès
21
Van-Rensburg ou Depoortère
22
Carbery
23
Sadie

Bordeaux domine l’historique des duels face au Stade Français

Si cette rencontre s’annonce décisive pour l’issue de la saison, les confrontations entre Bordeaux et le Stade Français ont toujours donné lieu à des joutes ultra serrées.

Il y a deux saisons, par exemple, Paris prenait le meilleur sur Bordeaux à domicile, s’imposant 22-18 lors de la 24ᵉ journée. Quelques semaines plus tard, en demi-finale du Top 14, les Girondins ont inversé la tendance à Paris, remportant le match 20-22, la dernière marche avant la finale.

Par la suite, les oppositions se sont un peu plus débridées. La saison dernière, Bordeaux est restée invaincue face à Paris, battant les Parisiens lors de la 1ʳᵉ et de la 14ᵉ journée du championnat, en inscrivant 46 points à deux reprises (46-26 et 46-19).

Enfin, en ce début de saison, Paris a rompu le mauvais sort en s’imposant 28-7 à Jean-Bouin, laissant tout de même échapper un point de bonus, qui leur permet aujourd’hui de devancer Bordeaux au classement.

Si les deux équipes sont à égalité, et que Bordeaux bénéficie d’une dynamique parfaite, il ne faut pas oublier que les Soldats Roses n’ont échoué que d’un point sur la pelouse de Bayonne lors de la dernier déplacement en Top 14.

