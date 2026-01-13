La Rochelle prépare l’après Reda Wardi avec trois remplaçants potentiels de moins de 23 ans

En partance pour Montpellier la saison prochaine, Reda Wardi s’apprête à tourner la page du Stade Rochelais, où ses successeurs sont déjà identifiés.

C’est une grande page de l’histoire récente du club qui devrait se tourner à La Rochelle dès le mois de juin prochain, avec le transfert de Reda Wardi vers Montpellier. Selon le journal Midi Libre, le pilier gauche viendrait remplacer Enzo Forletta, lui aussi sur le départ, mais en direction de Perpignan.

Point commun entre les deux joueurs : chacun s’apprête à retrouver sa ville natale. Né en août 1995 à Montpellier, Reda Wardi a découvert le rugby au MHR, sans toutefois évoluer avec l’équipe professionnelle.

Son retour au pays lui permettra enfin de représenter les Héraultais au plus haut niveau français. Dans le même temps, ce départ devrait ouvrir des opportunités à plusieurs jeunes Rochelais, appelés à s’installer davantage au sein du groupe professionnel dès la saison prochaine.

Derrière l’international aux 18 sélections, Alexandre Kaddouri patiente avec les professionnels depuis désormais trois saisons. En grappillant du temps de jeu, il a montré en fin de saison dernière qu’il était prêt à évoluer plus régulièrement au plus haut niveau.

Cette saison, il a déjà disputé 11 rencontres, dont 9 en tant que titulaire, malgré une période d’indisponibilité fin septembre. Un total supérieur à celui de Reda Wardi, qui compte 7 titularisations toutes compétitions confondues.

Champion du monde U20 en 2023, Kaddouri a même attiré l’attention de Jean-Pierre Elissalde. En novembre dernier, au micro de France Bleu, après la large victoire face au Racing 92 (33-6), l’ancien international soulignait les nombreuses qualités du jeune pilier.

"Kaddouri, ça fait plusieurs match qu'il m'impressionne, pour moi c'était lui l'homme du match !"

Louis Panverne, triste apprentissage au Leinster

Mais à son poste, le natif de Rochefort doit composer avec une concurrence à la fois forte et jeune. En premier lieu, Louis Panverne, au parcours similaire. Lui aussi sacré avec l’équipe de France U20 en 2023, il est aujourd’hui considéré comme la relève au poste de pilier gauche à La Rochelle.

Remplaçant ce week-end face au Leinster, il est entré en jeu à la place de Reda Wardi pour un peu moins d’une demi-heure. Sur ce laps de temps, il s’est montré actif, touchant neuf ballons pour vingt mètres gagnés et réussissant deux plaquages.

Auteur toutefois d’un plaquage illicite, il a concédé la pénalité permettant au Leinster de s’imposer d’un point face au Stade Rochelais. Une erreur qui ne saurait lui être reprochée, tant le jeune international U20 de 22 ans a démontré des qualités prometteuses.

Ces petits axes de progression devraient d’ailleurs être corrigés au fil des matches la saison prochaine. À l’image d’Alexandre Kaddouri, Louis Panverne a récemment prolongé son contrat avec les Maritimes, respectivement jusqu’en 2028 et 2029, preuve de la confiance accordée par le club à sa jeune garde.

Lui n’a découvert le monde professionnel que cette saison, mais a déjà pris part à quatre rencontres de championnat et à une de Champions Cup. Formé du côté de Castelsarrasin, il a rejoint La Rochelle à l’été 2024, devenant rapidement un cadre de l’équipe Espoirs.

À seulement 21 ans, le pilier gauche a su tirer son épingle du jeu pour continuer à figurer dans le groupe professionnel. Il n’a toutefois pas encore signé de contrat avec le Stade Rochelais. Pour autant, il ne cache pas son envie de prolonger l’aventure, sans doute influencé par la présence de son mentor, Romain Sazy.

C’est d’ailleurs ce dernier qui l’a convaincu de rejoindre La Rochelle, comme il l’a confié à La Dépêche du Midi. Christian Luaki pourrait ainsi s’inscrire durablement dans un projet où son ancien entraîneur chez les Espoirs évolue désormais auprès des professionnels.

"Quand tu as Romain Sazy qui t’appelle, il ne te faut pas bien longtemps pour prendre une décision. Aujourd'hui, tout se passe merveilleusement bien. J’ai été parfaitement bien intégré, et j’espère continuer ma progression", souligne le jeune pilier gauche.

Sept piliers de moins de 25 ans avec La Rochelle cette saison

La stratégie du Stade Rochelais apparaît désormais très claire concernant sa première ligne. Les dirigeants maritimes souhaitent miser sur le long terme, en s’appuyant sur des profils toujours plus jeunes. Si Uini Atonio, Reda Wardi ou encore Joel Sclavi incarnent la première ligne conquérante de La Rochelle ces dernières saisons, la relève est déjà bien en place.

À droite, Kuntelia, Galvan et Sorin devraient se partager le poste après la retraite annoncée d’Uini Atonio. De l’autre côté, Joel Sclavi demeure le dernier trentenaire susceptible d’assurer la transition après le départ de Reda Wardi, mais le pilier arrive lui aussi en fin de contrat en juin prochain.

La saison prochaine, le Stade Rochelais devrait ainsi présenter un visage nettement rajeuni. Une orientation qui permet également de mieux comprendre les résultats en dents de scie observés cette saison, le club semblant avoir amorcé un nouveau cycle en intégrant progressivement les futures têtes d’affiche de demain.