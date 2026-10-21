News

La NFL et le rêve américain débarquent à Paris ! À quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette affiche de gala ?

Ce 25 octobre, un petit parfum de Super Bowl flottera au-dessus du Stade de France, qui accueillera pour la première fois un match officiel de NFL.

Theo Fondacci 21/10/2026 à 12h45
Antoine Dupont ne devrait pas rater cette opportunité de voir du foot US en France. Screenshot : LA Chargers
Antoine Dupont ne devrait pas rater cette opportunité de voir du foot US en France. Screenshot : LA Chargers

Il n'y a pas si longtemps, la star galloise Louis Rees-Zammit ou encore l'ancien de France 7 Joachim Trouabal tentaient l'aventure aux USA pour accrocher une place dans un squad de NFL.

42km/h, "on me dit que c'est du jamais vu" : cet ancien joueur de France 7 va-t-il viser les JO 2028 ?

Si les deux fusées ont manqué le coche de l'autre côté de l'Atlantique, ils pourront peut-être se rattraper ce dimanche en se rendant à Saint-Denis ! Ce 25 octobre, un petit parfum de Super Bowl flottera au-dessus du Stade de France, qui accueillera pour la première fois un match officiel de NFL. Une folie pour les amateurs de football américain !

Pour l'occasion, les Pittsburgh Steelers défieront les New Orleans Saints. D'un côté, une franchise historique aux six Super Bowls. De l'autre, une formation historique, bien décidée à faire le spectacle.

Un show à la mesure de l'évènement

Et qui dit NFL dit show à l'américaine ! À la mi-temps, la superstar nigériane Burna Boy assurera le concert devant les tribunes du Stade de France. Ambiance garantie !

Pour les fans français, pas besoin de veiller jusqu'à 4 heures du matin comme pour le Super Bowl puisque le coup d'envoi sera donné à 14h30, avec une diffusion gratuite sur France 2 et france.tv, ainsi que sur beIN SPORTS.

Le Top 14 pourrait retrouver Barcelone en 2029 ou 2030 : l’Espagne vise une finale au Camp Nou de 105 000 places

Une belle occasion de découvrir ce cousin du rugby, où les contacts sont tout aussi spectaculaires, mais les règles bien différentes.

Dimanche, vous aurez donc le choix : aller encourager l'équipe de rugby voisine sur long de la main courante ou s'installer devant la télévision, popcorn à la main et Rangers aux pieds, pour savourer cette affiche de gala à l'Américaine.

Avec plus de 80 000 spectateurs attendus, Paris s'apprête à vivre une journée historique. Un avant-goût de Super Bowl à domicile, sans décalage horaire. Où les touchdowns, plaquages sans les bras et passes en profondeur seront au programme.

Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

Perso, c'est le cauchemar américain plutôt...


  • Samedi 24 Octobre
  • RC Vannes RC Vannes
    14:30
    ASM Clermont ASM Clermont
  • Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
    16:35
    LOU Rugby LOU Rugby
  • Castres Olympique Castres Olympique
    16:35
    Stade Français Stade Français
  • Racing 92 Racing 92
    16:35
    Montpellier HR Montpellier HR
  • Stade Toulousain Stade Toulousain
    16:35
    USA Perpignan USA Perpignan
  • RC Toulon RC Toulon
    21:00
    Section Paloise Section Paloise
  • Dimanche 25 Octobre
  • Stade Rochelais Stade Rochelais
    21:05
    UBB UBB
Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter