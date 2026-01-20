Fin de cycle, jeunesse dorée : Penaud et Fickou sous pression par la jeune garde avec le XV de France ?

Damian Penaud et Gaël Fickou pourraient ne pas être appelés par Fabien Galthié dans la prochaine liste du XV de France.

Énorme surprise ce mardi après-midi, d’après les informations du journalL’Équipe, Damian Penaud et Gaël Fickou ne devraient pas figurer dans la liste de Fabien Galthié annoncée demain. Une décision forte, symbolique, et révélatrice d’un changement de cycle au sein du XV de France.

Deux cadres historiques, deux profils différents, mais une même réalité : la concurrence des jeunes n’est plus une promesse, elle est devenue une menace bien réelle.

Penaud en danger avec le XV de France ? Le funambule bleu a de la concurrence !

Gaël Fickou, la fin d’un statut

Longtemps pilier de la défense tricolore, ancien capitaine des Bleus, Gaël Fickou semblait presque intouchable. Son expérience, ses 98 sélections et son leadership pesaient lourd face aux jeunesgénérations. À croire que cela ne suffit plus.

Depuis plusieurs mois, le centre du Racing apparaît moins percutant, moins influent qu’à ses plus belles heures. Toujours précieux dans l’organisation défensive, Fickou n’apporte plus le même impact offensif.

Dans un rugby international toujours plus exigeant physiquement et rythmé, le staff semble désormais privilégier la dynamique et la forme du moment à l’expérience pure.

Derrière lui, la relève séduit. Nicolas Depoortere impressionne : juste derrière Louis Bielle-Biarrey au classement des meilleurs marqueurs du Top 14 avec 9 essais, le centre de l’UBB s’impose après une tournée de novembre réussie. Yoram Moefana, dont on pouvait craindre le retour, est au top de sa forme et retrouve son meilleur niveau. L’hypothèse d’une paire de centres 100 % bordelaise prend de l’épaisseur, notamment si Matthieu Jalibert est titularisé à l’ouverture.

D’autres profils montent également en puissance. Brau-Boirie (Pau) montre de très belles choses, tandis que Kalvin Gourgues confirme semaine après semaine les espoirs placés en lui. Récompensé par quelques minutes face à l’Australie en novembre, le puncheur pourrait s’installer doucement au centre de cette équipe.

Dans ce contexte, Fickou pourrait ne jamais atteindre la barre symbolique des 100 sélections, ou du moins pas tout de suite.

Damian Penaud, le génie sous surveillance

Le cas Damian Penaud est encore plus révélateur. Le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France (40 essais) semble avoir été écarté par Fabien Galthié. Un choix finalement moins surprenant qu’il n’y paraît.

Depuis plusieurs mois, les signaux faibles s’accumulaient, entre légères tensions avec le staff et avertissements déjà envoyés lors du dernier Tournoi. Cette fois, ce qui lui

tournait autour a fini par lui tomber dessus.

Depuis ses débuts, Penaud cultive ce paradoxe : une nonchalance apparente, parfois déroutante, suivie d’éclairs de génie capables de renverser n’importe quelle défense. Cette singularité l’a porté au sommet. Mais elle semble aujourd’hui moins tolérée par le staff.

En club, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles a pourtant inscrit six essais cette saison, et deux lors de la tournée de novembre avec les Bleus. Sur le papier, les chiffres sont là. En Champions Cup, ses récentes performances ont fini par agacer. Meilleur marqueur l’an dernier, Penaud semble s’être lancé un nouveau défi, celui de devenir le meilleur passeur, ironisait Yannick Bru : « c’est pour cela qu’il ne veut plus sprinter et veut faire marquer maintenant ».

Un virage qui, visiblement, ne plaide pas en sa faveur. Le sélectionneur semble attendre davantage en termes d’investissement, de constance et de rigueur défensive.

Lors du dernier Tournoi des Six Nations, Penaud avait été sorti du groupe pour le troisième match, pour tester Attissogbe. Et il faut dire que l’aile ne manque pas de jeunes talents. Théo Attissogbe signe un retour remarqué.

Dréan enchaîne les performances de haut niveau et semble être abonné à l’en-but adverse. Sans oublier Ferté, dont le profil explosif pourrait être la surprise du groupe.

Penaud et Fickou ne sont sans doute pas définitivement écartés. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Bleus semblent prêts à avancer sans eux. Et à faire confiance, pleinement, à une génération qui n’attend plus son tour.

