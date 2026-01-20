Fin de cycle, jeunesse dorée : Penaud et Fickou sous pression par la jeune garde avec le XV de France ?

Énorme surprise ce mardi après-midi, d’après les informations du journalL’Équipe, Damian Penaud et Gaël Fickou ne devraient pas figurer dans la liste de Fabien Galthié annoncée demain. Une décision forte, symbolique, et révélatrice d’un changement de cycle au sein du XV de France.
Deux cadres historiques, deux profils différents, mais une même réalité : la concurrence des jeunes n’est plus une promesse, elle est devenue une menace bien réelle.
Penaud en danger avec le XV de France ? Le funambule bleu a de la concurrence !
Gaël Fickou, la fin d’un statut
Longtemps pilier de la défense tricolore, ancien capitaine des Bleus, Gaël Fickou semblait presque intouchable. Son expérience, ses 98 sélections et son leadership pesaient lourd face aux jeunesgénérations. À croire que cela ne suffit plus.
Depuis plusieurs mois, le centre du Racing apparaît moins percutant, moins influent qu’à ses plus belles heures. Toujours précieux dans l’organisation défensive, Fickou n’apporte plus le même impact offensif.
Dans un rugby international toujours plus exigeant physiquement et rythmé, le staff semble désormais privilégier la dynamique et la forme du moment à l’expérience pure.
Derrière lui, la relève séduit. Nicolas Depoortere impressionne : juste derrière Louis Bielle-Biarrey au classement des meilleurs marqueurs du Top 14 avec 9 essais, le centre de l’UBB s’impose après une tournée de novembre réussie. Yoram Moefana, dont on pouvait craindre le retour, est au top de sa forme et retrouve son meilleur niveau. L’hypothèse d’une paire de centres 100 % bordelaise prend de l’épaisseur, notamment si Matthieu Jalibert est titularisé à l’ouverture.
D’autres profils montent également en puissance. Brau-Boirie (Pau) montre de très belles choses, tandis que Kalvin Gourgues confirme semaine après semaine les espoirs placés en lui. Récompensé par quelques minutes face à l’Australie en novembre, le puncheur pourrait s’installer doucement au centre de cette équipe.
Dans ce contexte, Fickou pourrait ne jamais atteindre la barre symbolique des 100 sélections, ou du moins pas tout de suite.
Damian Penaud, le génie sous surveillance
Le cas Damian Penaud est encore plus révélateur. Le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France (40 essais) semble avoir été écarté par Fabien Galthié. Un choix finalement moins surprenant qu’il n’y paraît.
Depuis plusieurs mois, les signaux faibles s’accumulaient, entre légères tensions avec le staff et avertissements déjà envoyés lors du dernier Tournoi. Cette fois, ce qui lui
tournait autour a fini par lui tomber dessus.
Depuis ses débuts, Penaud cultive ce paradoxe : une nonchalance apparente, parfois déroutante, suivie d’éclairs de génie capables de renverser n’importe quelle défense. Cette singularité l’a porté au sommet. Mais elle semble aujourd’hui moins tolérée par le staff.
En club, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles a pourtant inscrit six essais cette saison, et deux lors de la tournée de novembre avec les Bleus. Sur le papier, les chiffres sont là. En Champions Cup, ses récentes performances ont fini par agacer. Meilleur marqueur l’an dernier, Penaud semble s’être lancé un nouveau défi, celui de devenir le meilleur passeur, ironisait Yannick Bru : « c’est pour cela qu’il ne veut plus sprinter et veut faire marquer maintenant ».
Un virage qui, visiblement, ne plaide pas en sa faveur. Le sélectionneur semble attendre davantage en termes d’investissement, de constance et de rigueur défensive.
Lors du dernier Tournoi des Six Nations, Penaud avait été sorti du groupe pour le troisième match, pour tester Attissogbe. Et il faut dire que l’aile ne manque pas de jeunes talents. Théo Attissogbe signe un retour remarqué.
Dréan enchaîne les performances de haut niveau et semble être abonné à l’en-but adverse. Sans oublier Ferté, dont le profil explosif pourrait être la surprise du groupe.
Penaud et Fickou ne sont sans doute pas définitivement écartés. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Bleus semblent prêts à avancer sans eux. Et à faire confiance, pleinement, à une génération qui n’attend plus son tour.
Mickey duc
Sans vouloir manquer de respect au joueur, et sans oublié ce qu’il a donné au xv de France, je trouve çà assez logique pour Fickou...
pascalbulroland
Malachi Hawkes serait la surprise des 42...
Source Midol
mic4619
FG veut griller les Australiens ?
Ils vont être content !
Vieille Gloire
Je vais le réécrire une fois de plus : en fait, c’est Posolo qui a "déconné".
Au lieu de faire des régimes qui ne marcheront jamais, ou sur 3 mois, c’était lui le n°3.
Là, il va cirer le banc alors qu’il aurait pu s’empiffrer de ahi mā‘a 🐖🍖🍗🧀🥩🍟🍕🌮🥪🌭🍔🥞🍩🍪
pascalbulroland
Posolo ne veut pas jouer pilier droit, il l'a répété plus d'une fois...
Vieille Gloire
Oui, oui je sais mais par contre il va cirer le banc !
pascalbulroland
Il faudrait déjà qu'il retrouve une place dans les 42...
mic4619
Ou autre cause de cette mise de coté la convention Ligue FFR, il les laisse au "repos" pour éviter qu'il dépasse le nombre de matchs et temps de jeu, je pense que cela peut être une des raisons !
Barraka
Ah voir si ça fait aussi parti de la tendance à vouloir reposer des cadres. En particulier Fickou pourrait faire parti du voyage pour le 1er match en NZ en été.
mic4619
C'est valable pour Alldritt et Penaud aussi . Alldritt a beaucoup donné depuis le début de la saison.
Ronnie64
Les voies de Galthié. 😊
Impénétrables comme notre défense.
dusqual
c'est pas encore officiel, mais on l'a senti venir.
pour les trois, parce qu'aldritt aussi pourrait être concerné, c'est un peu brutal, mais si galthié ne comptait de toutes façons pas les faire jouer, ça va libérer des places pour des nouveaux.
si pour fickou, sa place n'est plus vraiment aquise depuis un certain temps déjà, on peut noter que pour les deux autres ça libère une place de titulaire ce qui permettra à ceux qui les remplacent dans les 42 de vraiment se battre à fond pour tenter de la grapiller.
mic4619
Fickou peut jouer 12 pas Depoorter pour l'instant !!!!!!
En plus si Jalibert en 10, la bataille du milieu de terrain nécessite pas mal d'expérience surtout contre l'Irlande, ne pas les prendre dans les 42 je ne comprendrai pas !
Après qu'ils ne soient pas alignés contre l'Irlande pourquoi pas, mais les sortir c'est un peu gros ! Et risqué !
Vieille Gloire
Oui, je l’avais pressenti et c’est normal au vu de certaines performances dans certains secteurs.
Mais de là à ne pas les prendre dans les 42, cela me semble être une erreur. La concurrence ne veut pas dire placard ou exit.
Finalement, pour Fickou, c’est moins grave:
ça pousse de partout au centre.
Mais Damian doit tomber de haut. Au niveau international, il ne suffit pas seulement de marquer. Je l’avais dit il y a un moment : entre le passeur et le marqueur, je préfère le passeur. Beaucoup d’essais peuvent être marqués par n’importe qui. Mais être bon sous les ballons hauts est donc un énorme plus, surtout que les joueurs ont tendance à récupérer les ballons offensifs, mais pas les défensifs. Damian est un bon joueur, mais même à 29 piges, il va falloir qu’il mette les mains dans le cambouis pour revenir sinon il va rester sur le côté.
Ps: il donnera la 99 et 100 à Fickou face au Pdg et Italie si tout va bien
pascalbulroland
D'après Sud Ouest, Alldritt aussi non retenu
mic4619
Ne pas prendre Alldritt c'est soit Ollivon en 8 ou Guillard !
Jelonch est loin aussi d'être au top actuellement, c'est plutôt lui que j'aurai laissé au ST !
S'il y a Matiu oui dans les 42 mais pas dans le 23 surtout contre l'Irlande ....
Si FG n'aligne aucun des 3 contre l'Irlande, si l'EdF perd FG va se faire dézinguer encore une fois !
Et en plus, il enlève 2 de ces vices capitaines, il faut qu'il nous explique !
Vieille Gloire
Je viens juste de t’écrire sur l’autre article, je ne suis pas surpris !
Matiu et Nouchi
mic4619
Matiu en 8 oui c'est bon en Top 14 ou en CC, mais au niveau international cela demande à être confirmé, qu'il est déja une place dans les 23, après on verra et qu'il joue à l'aile de la 3eme ligne avec l'EdF pour commencer, c'est en 6 que Alldritt a débuté !
Vieille Gloire
Mettre en concurrence, tu as capté ou pas?
Aldritt n’est pas mauvais : il est victime du Top 14 et de son enchaînement de matchs. Avec son jeu très énergivore, il n’a plus de jus depuis qu’il s’est arrêté (ça fait des plombes que je le dit)
J’ai même oublié Tao aussi, qui pourrait sauter, peut-être au bénéfice du Castrais.
Exemple: 6 Cros 8 Ollivon 7 Jelonch
ca marche Easy
La troisième ligne est très malléable, sans problème : il faut répondre à l’adversaire, pas chercher absolument qui est le meilleur. D’ailleurs, c’est aussi applicable aux centres et aux ailes.
mic4619
Je rajouterai que Cros vient tout juste de reprendre comme remplaçant.
Moi je vois plutôt Boudehent en 6 Ollivon en 8 + x Jegou par exemple.
Et Cros dans les finisseurs.
mic4619
Jelonch est cramé aussi ! Il n'est pas meilleur que Alldritt !