"En 8 semaines, il va s’en passer des choses" : Fickou, Alldritt, Penaud : pourquoi leur avenir en Bleu n'est pas compromis ?

Cette liste des 42 n'aura probablement jamais fait autant jaser. Et les cadres historiques de ce XV de France en auront pris pour leur grade. Greg Alldritt, dernier capitaine de cette équipe et joueur le plus utilisé de l'ère Galthié ? Dehors. Damian Penaud, meilleur marqueur de l'histoire des Bleus et ailier titulaire de la meilleure équipe de Champions Cup ? Dehors aussi. Gaël Fickou, 98 sélections et capitaine de la défense du XV de France depuis 6 ans maintenant ? À la piaule également !
Waw ! De nombreuses surprises dans la première liste du XV de France pour le Tournoi des 6 NationsSoit, en 3 noms, 215 sélections mises de côté au profit de joueurs plus jeunes, plus frais, plus en forme. Au nom de la fameuse expérience collective que nous martèle Fabien Galthié en vue du Mondial depuis des années, cela peut sembler paradoxal. Mais en termes de logique sportive et au nom de la politique de l'homme en forme qui revient à Marcoussis de temps à autre (même Matthieu Jalibert devrait être titulaire !), jamais une liste n'avait semblé aussi évidente depuis 2023.
Une émulation nécessaire
Pour autant, cela ne signifie en rien une fin de parcours international précipitée pour ces cadres majeurs du XV de France. On le sait, l’équipe de France commençant le Tournoi n’est souvent pas la même que celle le terminant. Et puis, ces décisions agressives vont finalement dans le même sens que celles concernant Charles Ollivon en 2024 puis Damian Penaud et Greg Alldritt à des périodes différentes en 2025, tous revenus en Bleu en suivant.
XV de France. Sans Alldritt, qui portera le numéro 8 face à l’Irlande pour le premier match du Tournoi des 6 Nations ?Elles ont surtout pour but de désacraliser le statut des cadres et d'installer une nouvelle forme de concurrence en Bleu, afin de conserver cette émulation nécessaire dans le sport de haut niveau plus encore qu'ailleurs. Tout en sachant qu'à peu de choses près, au moindre faux-pas des jeunes loups dans ce Tournoi des 6 Nations, les hommes d'expérience reviendront certainement pour donner un peu plus d'assise à cette équipe, et encadrer ceux qui resteront en vue des échéances qui mèneront jusqu'au Mondial 2027.
Le systémique au détriment du créatif ?
C'est ainsi qu'il ne fait guère de doutes que Gaël Fickou reviendra en Bleu prochainement, quand bien même l'émergence de grands talents aux dents qui rayent le parquet (Depoortère, Gourgues, Néné, Brau-Broirie) n'a jamais semblé aussi importante au milieu de terrain. Un poste où la moyenne d'âge de cette première liste s'élève à moins de 22 ans.
Gaël, les hauts et les bas, il sait les gérer. Je suis convaincu qu’on aura ces prochaines semaines un très bon Fickou au Racing parce qu’il a 100 sélections et a débuté sa carrière professionnelle à 18 ans, explique son manager Patrice Collazo au Midi Olympique. Il sait ce que c’est, le sport de haut niveau. Et puis, n’oubliez pas que l’équipe de France commençant le Tournoi n’est pas souvent la même que celle le terminant. En huit semaines, il va s’en passer des choses…
À bientôt 32 ans et surtout plus de 310 matchs professionnels, la Fick commence à avoir en effet des bornes au compteur. Lui-même le sait, alors qu'on le voit aujourd'hui impliqué chaque semaine dans un podcast aux côtés du streamer Nogodi et peut-être préparer une future carrière de consultant ou dans le digital. Sans être le danger offensif qu'il représentait autrefois (95 essais en pro !), le Varois de naissance demeure toujours ce brillant organisateur de défense, vaillant et aujourd'hui systémique.
Je ne suis pas le plus rapide, ni le plus puissant, ni le plus doué. Ce que j'ai toujours essayé de faire par contre, c'est de lire les situations avant les autres, d'anticiper le temps de jeu suivant, de toujours regarder ce qui se passe autour et loin du ballon.
À défaut d'être créatif. Dès lors, est-ce suffisant pour disputer (une partie) de ce Tournoi 2026 ? On jurerait que oui, afin d'assurer une passation de pouvoir relativement douce avec les minots cités précédemment. Pour la suite, c'est une autre question. Mais chaque chose en son temps : d'abord les 100 sélections !
Margoulette
La rotation ne me choque pas, mais je comprends mal l'argument de "l'homme en forme", avec des joueurs comme Cyril Baille, François Cros ou Tevita Tatafu dans la liste...
Même si on juge seulement les dernières sorties en équipe de France, Damian Penaud et Gaël Fickou ont bien montré leur utilité contre l'Afrique du Sud, bien plus que Régis Montagne ou Hugo Auradou. Donc "jamais une liste aussi évidente", pas sûr.
Vieille Gloire
Penaud, Fickou et Aldritt sont 3 joueurs qui ont déjà été avertis depuis l’année dernière, au T6N 2025, rappelle-toi. Il semblerait qu’aujourd’hui, ils n’aient plus les faveurs de Miette par Miette, ou du moins qu’il veuille faire marcher la concurrence à ces trois postes, d’où peut-être "le joke" de Penaud d’avoir fait toutes ses passes…...mais ⚠️ je peux me tromper pour ma dernière réflexion !
mic4619
Application de la convention FFR LIGUE il ne faut pas chercher plus loin !
Vieille Gloire
Ça va au-delà de ça, tu verras.
Certains problèmes ont été identifiés et ils ne peuvent plus se cacher. À eux de faire ce qu’il faut s’ils veulent revenir.
Pour Fickou, je crois que c'est cuit, il lui donnera ses 2 sélections pour arriver à 100 et basta !
Pianto
je crois que Penaud n'est pas très calculateur, s'il a fait des passes c'est parce que sur le moment, ça lui faisait envie, il a trouvé ça marrant, il était content de faire marquer les copains.
Vieille Gloire
On va voir, la concurrence fonctionne dans les deux sens. Certains vont saisir leur chance, d’autres vont se planter. Ceux qui ne progressent pas dans les secteurs clés seront mis de côté ou utilisés seulement sur certains matchs.
Je pense que les Palois vont gazer, notamment Attissogbe. Aldritt me paraît “coincé”, et Penaud est en difficulté en défense en EDF, c’est un fait, à lui de s’y filer. Pour le cas Fickou, il peut aujourd’hui apporter surtout dans le vestiaire, pas beaucoup plus sur le terrain au vu des concurrents
mic4619
C'est l'application de la convention FFR LIGUE !!!!!
Pas la peine de chercher plus loin...
Alldritt a, par exemple, plus de 800 mn de jeu depuis le début de la saison !
C'est la méthode Sud Af..plus de 40 joueurs sont dans la rotation !!!!!
Vieille Gloire
Oh, Il est déjà à 1139'
mic4619
Exact j'avais lu plus de 900 mn !