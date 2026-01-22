"En 8 semaines, il va s’en passer des choses" : Fickou, Alldritt, Penaud : pourquoi leur avenir en Bleu n'est pas compromis ?

Pourquoi l'éviction des cadres du XV de France ne remet pas en question leur avenir en Bleu ?

Cette liste des 42 n'aura probablement jamais fait autant jaser. Et les cadres historiques de ce XV de France en auront pris pour leur grade. Greg Alldritt, dernier capitaine de cette équipe et joueur le plus utilisé de l'ère Galthié ? Dehors. Damian Penaud, meilleur marqueur de l'histoire des Bleus et ailier titulaire de la meilleure équipe de Champions Cup ? Dehors aussi. Gaël Fickou, 98 sélections et capitaine de la défense du XV de France depuis 6 ans maintenant ? À la piaule également !

Waw ! De nombreuses surprises dans la première liste du XV de France pour le Tournoi des 6 NationsSoit, en 3 noms, 215 sélections mises de côté au profit de joueurs plus jeunes, plus frais, plus en forme. Au nom de la fameuse expérience collective que nous martèle Fabien Galthié en vue du Mondial depuis des années, cela peut sembler paradoxal. Mais en termes de logique sportive et au nom de la politique de l'homme en forme qui revient à Marcoussis de temps à autre (même Matthieu Jalibert devrait être titulaire !), jamais une liste n'avait semblé aussi évidente depuis 2023.

Une émulation nécessaire



Pour autant, cela ne signifie en rien une fin de parcours international précipitée pour ces cadres majeurs du XV de France. On le sait, l’équipe de France commençant le Tournoi n’est souvent pas la même que celle le terminant. Et puis, ces décisions agressives vont finalement dans le même sens que celles concernant Charles Ollivon en 2024 puis Damian Penaud et Greg Alldritt à des périodes différentes en 2025, tous revenus en Bleu en suivant.

XV de France. Sans Alldritt, qui portera le numéro 8 face à l’Irlande pour le premier match du Tournoi des 6 Nations ?Elles ont surtout pour but de désacraliser le statut des cadres et d'installer une nouvelle forme de concurrence en Bleu, afin de conserver cette émulation nécessaire dans le sport de haut niveau plus encore qu'ailleurs. Tout en sachant qu'à peu de choses près, au moindre faux-pas des jeunes loups dans ce Tournoi des 6 Nations, les hommes d'expérience reviendront certainement pour donner un peu plus d'assise à cette équipe, et encadrer ceux qui resteront en vue des échéances qui mèneront jusqu'au Mondial 2027.



Le systémique au détriment du créatif ?



C'est ainsi qu'il ne fait guère de doutes que Gaël Fickou reviendra en Bleu prochainement, quand bien même l'émergence de grands talents aux dents qui rayent le parquet (Depoortère, Gourgues, Néné, Brau-Broirie) n'a jamais semblé aussi importante au milieu de terrain. Un poste où la moyenne d'âge de cette première liste s'élève à moins de 22 ans.

Gaël, les hauts et les bas, il sait les gérer. Je suis convaincu qu’on aura ces prochaines semaines un très bon Fickou au Racing parce qu’il a 100 sélections et a débuté sa carrière professionnelle à 18 ans, explique son manager Patrice Collazo au Midi Olympique. Il sait ce que c’est, le sport de haut niveau. Et puis, n’oubliez pas que l’équipe de France commençant le Tournoi n’est pas souvent la même que celle le terminant. En huit semaines, il va s’en passer des choses…



À bientôt 32 ans et surtout plus de 310 matchs professionnels, la Fick commence à avoir en effet des bornes au compteur. Lui-même le sait, alors qu'on le voit aujourd'hui impliqué chaque semaine dans un podcast aux côtés du streamer Nogodi et peut-être préparer une future carrière de consultant ou dans le digital. Sans être le danger offensif qu'il représentait autrefois (95 essais en pro !), le Varois de naissance demeure toujours ce brillant organisateur de défense, vaillant et aujourd'hui systémique.

Je ne suis pas le plus rapide, ni le plus puissant, ni le plus doué. Ce que j'ai toujours essayé de faire par contre, c'est de lire les situations avant les autres, d'anticiper le temps de jeu suivant, de toujours regarder ce qui se passe autour et loin du ballon.



À défaut d'être créatif. Dès lors, est-ce suffisant pour disputer (une partie) de ce Tournoi 2026 ? On jurerait que oui, afin d'assurer une passation de pouvoir relativement douce avec les minots cités précédemment. Pour la suite, c'est une autre question. Mais chaque chose en son temps : d'abord les 100 sélections !