''Ce n'est que le début'' : Salesi Rayasi, le 'presque All Black' qui pourrait voler la vedette à la patrouille de France

"Je me souviens quand j’étais l’entraîneur de la défense à North Harbour en 2018 : Salesi était l’arrière d’Auckland à cette époque, il était monstrueux. Tout le monde disait qu’il pourrait jouer avec les All Blacks ! J’ai gardé ce souvenir en tête." Ces mots ? Ce sont ceux de l'entraîneur adjoint de l’UBB, Noël McNamara, qui s’est confié en conférence de presse dans les couloirs de Chaban ce dimanche soir, à l'issue de la démonstration de l'UBB face à Northampton en Champions Cup.
Sans avoir jamais entraîné ni joué au pays des Kiwis mais pour avoir si souvent été branché sur Canal Plus les mardis soirs et les samedis matins, nos souvenirs positifs autour de Rayasi affluent également par dizaines. Comme lorsque ce phénomène athlétique (1m93 pour 105kg) nous sortait une saison à 14 essais en 9 matchs de NPC, ou encore faisait gagner une demi-finale de Super Rugby aux Hurricanes en plantant un doublé en sortie de banc, lors de ses premières apparitions dans la compétition reine de l'hémisphère sud.
Au total, l'international fidjien aura inscrit 33 essais en 30 titularisations (51 feuilles de match) en Super Rugby et 40 en 50 rencontres de Bunning NPC, sans trop se faire mal non plus...
Soit un bilan encore meilleur que celui dont il prit la relève aux Canes et qui l'a précédé à Bordeaux : un certain Ben Lam. Après une demi-saison en Gironde seulement, Rayasi a d'ailleurs déjà plus marqué les esprits que celui qui finit sa carrière en France aux Dragons Catalans.
"Il est un peu dans son monde"
Ce dimanche après-midi, le champion du monde de rugby à 7 avait donc décidé de confirmer sa montée en puissance des dernières semaines et de montrer l'étendue de son potentiel lors d'un grand évènement. Pour sa première titularisation au poste d’arrière avec l'UBB, cet ancien basketteur de bon niveau s’est offert un triplé face au vice-champion d'Europe.
En feu ce dimanche sur la pelouse de Chaban, sa 2ème réalisation fut notamment à l'image de ce qu'il était capable de réaliser en Super Rugby, lorsqu'il traversait la défense anglaise à grands coups de pas de l'oie, de changement d'appuis et de vitesse. "C'est quelqu'un qui est un peu dans son monde mais qui prend ses marques et apporte beaucoup à l'équipe. Il a de grandes qualités notamment sur les skills ou dans les duels", détaillait Yoram Moefana.
Peut-il passer devant Buros ?
Né le même jour que Damian Penaud, Super Rayasi aura donc volé la vedette au meilleur marqueur de l'histoire du XV de France et même à l'ensemble de "la patrouille de France", ce dimanche. Jusqu'à s'installer comme l'arrière titulaire de l'UBB pour la 2ème partie de saison ?
Intéressant dans le plan de jeu et dans la largeur de sa palette, l'enfant d'Auckland demeure peut-être moins fiable dans le second rideau que l'international d'un soir (1 cape) Romain Buros, notamment dans les rencontres plus stratégiques. Mais à Bordeaux comme ailleurs, on ne badine généralement pas non plus avec ce genre de qualités de franchissement et de finition, généralement.
Dès lors, il y a fort à parier qu'en plus d'un élément important durant le Tournoi, Salesi Rayasi devienne bientôt le "super-sub" affiché de l'UBB. Le genre de garçon qui, peu importe où il rentre, peut vous faire gagner un match. "Avec Vannes la saison dernière, il avait été vraiment impressionnant. J’espère qu’il va réussir à atteindre le niveau supérieur." Car qu'on le croit ou non, Rayasi en a encore sous le pied...
pascalbulroland
Je n'ai pas pu voir ce match,, juste des extraits, il semble que les Bordelais ont largement dominé leur sujet, et c'est une très bonne chose.
Ils ont marqué leur territoire et prévenu leurs adversaires futurs qu'ils étaient prêt à reconquérir leur titre...
Pil2Dax
Et c'est parti, bienvenu dans ce monde où dès que quelqu'un fait quelque chose, c'est à la une de tous les journaux dans la minute qui suit. En matière sportive, ça se traduit par monter au rang de génie quiconque fait 3 passes ou marque dans n'importe quel sport. En début de saison c'était Capilla de Bayonne, puis on a eu Gourgues. Ces dernières semaines c'était Matiu, voilà maintenant Rayasi. On avait déjà eu les années précédentes Demorthier, Abadie, Roumat, Costes, Bouthier, Vincent, Cretin...La liste est longue...Bref, faudrait arrêter à moment donné. Et traiter le sujet comme il se doit : oui excellent match du joueur, mais cela reste à confirmer sur la durée. Pas plus, pas moins.
NMa
C'est ça car sur ses premiers matchs, je l'ai trouvé assez quelconque, mais il était sur l'aile, peut être que à l'arrière il a le temps de prendre des informations et de la vitesse.
dusqual
oui rayasi est très bon, c'est pas une nouveauté et s'il a été prolongé, c'est pas un hasard. c'est un super joueur.
maintenant, faudrait pas oublier que woki y a été de son triplé lui aussi et que son activité en défense, en touche et bien sûr en attaque ont été remarquables. il était partout, je trouve qu'il fait un match mémorable et franchement, c'est plus lui que j'aurais mis homme du match.
pascalbulroland
Il parait que la seconde ligne Bordelaise a été énorme aussi, vous me confirmez ?
dusqual
oui, clairement coleman et cazeaux ont fait la loi. physiquement ils ont tué le game. van der mescht qui pourtant fait un excellent début de saison y a laissé la santé et c'est pas un petit calibre...
pascalbulroland
Merci de l'info qui vient confirmer une chose que l'on voit de plus en plus et qui est que si vos seconds de lignes brillent, généralement votre équipe gagne...
NMa
C'est un avant, j'ai l'impression que pour être homme du match quand tu es avant, il faut en faire 3 fois plus que un 3/4
dusqual
ouais toujours... mais pourtant, là je crois qu'il était pas loin du 3x plus, tellement il a été omniprésent.
c'est un vrai régal de le voir revenir à ce niveau.