''Ce n'est que le début'' : Salesi Rayasi, le 'presque All Black' qui pourrait voler la vedette à la patrouille de France

Grâce au champion du monde à 7, la patrouille de France avait des airs d'Avengers, ce dimanche face à Northampton. Et ce n'est pas fini...

"Je me souviens quand j’étais l’entraîneur de la défense à North Harbour en 2018 : Salesi était l’arrière d’Auckland à cette époque, il était monstrueux. Tout le monde disait qu’il pourrait jouer avec les All Blacks ! J’ai gardé ce souvenir en tête." Ces mots ? Ce sont ceux de l'entraîneur adjoint de l’UBB, Noël McNamara, qui s’est confié en conférence de presse dans les couloirs de Chaban ce dimanche soir, à l'issue de la démonstration de l'UBB face à Northampton en Champions Cup.



Sans avoir jamais entraîné ni joué au pays des Kiwis mais pour avoir si souvent été branché sur Canal Plus les mardis soirs et les samedis matins, nos souvenirs positifs autour de Rayasi affluent également par dizaines. Comme lorsque ce phénomène athlétique (1m93 pour 105kg) nous sortait une saison à 14 essais en 9 matchs de NPC, ou encore faisait gagner une demi-finale de Super Rugby aux Hurricanes en plantant un doublé en sortie de banc, lors de ses premières apparitions dans la compétition reine de l'hémisphère sud.



Au total, l'international fidjien aura inscrit 33 essais en 30 titularisations (51 feuilles de match) en Super Rugby et 40 en 50 rencontres de Bunning NPC, sans trop se faire mal non plus...

Soit un bilan encore meilleur que celui dont il prit la relève aux Canes et qui l'a précédé à Bordeaux : un certain Ben Lam. Après une demi-saison en Gironde seulement, Rayasi a d'ailleurs déjà plus marqué les esprits que celui qui finit sa carrière en France aux Dragons Catalans.



"Il est un peu dans son monde "

Ce dimanche après-midi, le champion du monde de rugby à 7 avait donc décidé de confirmer sa montée en puissance des dernières semaines et de montrer l'étendue de son potentiel lors d'un grand évènement. Pour sa première titularisation au poste d’arrière avec l'UBB, cet ancien basketteur de bon niveau s’est offert un triplé face au vice-champion d'Europe.

En feu ce dimanche sur la pelouse de Chaban, sa 2ème réalisation fut notamment à l'image de ce qu'il était capable de réaliser en Super Rugby, lorsqu'il traversait la défense anglaise à grands coups de pas de l'oie, de changement d'appuis et de vitesse. "C'est quelqu'un qui est un peu dans son monde mais qui prend ses marques et apporte beaucoup à l'équipe. Il a de grandes qualités notamment sur les skills ou dans les duels", détaillait Yoram Moefana.

Peut-il passer devant Buros ?

Né le même jour que Damian Penaud, Super Rayasi aura donc volé la vedette au meilleur marqueur de l'histoire du XV de France et même à l'ensemble de "la patrouille de France", ce dimanche. Jusqu'à s'installer comme l'arrière titulaire de l'UBB pour la 2ème partie de saison ?

Intéressant dans le plan de jeu et dans la largeur de sa palette, l'enfant d'Auckland demeure peut-être moins fiable dans le second rideau que l'international d'un soir (1 cape) Romain Buros, notamment dans les rencontres plus stratégiques. Mais à Bordeaux comme ailleurs, on ne badine généralement pas non plus avec ce genre de qualités de franchissement et de finition, généralement.

Dès lors, il y a fort à parier qu'en plus d'un élément important durant le Tournoi, Salesi Rayasi devienne bientôt le "super-sub" affiché de l'UBB. Le genre de garçon qui, peu importe où il rentre, peut vous faire gagner un match. "Avec Vannes la saison dernière, il avait été vraiment impressionnant. J’espère qu’il va réussir à atteindre le niveau supérieur." Car qu'on le croit ou non, Rayasi en a encore sous le pied...