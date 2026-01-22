Cartoucheur vs influenceur : pourquoi le ''Run It Straight'' de cette star australienne fait (autant) débat ?

La star de la NRL Kotoni Staggs est au coeur d'une polémique après avoir participé à un défi à la con... Et avoir mis KO son opposant.

C’est pour ainsi dire un jeu à la con, que vous avez vu émerger sur les réseaux sociaux ces derniers mois : "Run It Straight". Le principe est vieux comme le monde du rugby et surtout bien connu dans l’hémisphère sud : il consiste à courir tout droit avec le ballon sur une dizaine de mètres, pour aller s'empaler sur un défenseur lui aussi lancé.

Un "jeu" comme on peut le retrouver régulièrement sur les pelouses de rugby à XIII mais qui, dans ce cas, est beaucoup moins réglementé au niveau de la hauteur des plaquages. Et qui entraîne donc, fatalement, de nombreuses blessures et commotions, pour dire le moins.

Kotoni Staggs, distributeur de la NRL

Le "Run It Straight Challenge", c’est donc un peu comme un accident de voiture. Alors imaginez que l’un roule en véhicule blindé, et l’autre en sans-permis…

C’est un peu ce qu’il passé en Australie, lorsqu’un influenceur au physique de monsieur tout le monde a choisir de défier l’un des plus gros clients de la NRL : Kotoni Staggs.

La star des Broncos est solide (1m80 pour 95kg), mais surtout taillée dans la roche, très explosive et connue pour être l’un des duellistes les plus redoutés du meilleur championnat du monde. En attaque grâce à son raffut monstre, comme en défense, où ses caramels lui ont valu une sacrée réputation. Un Santiago Chocobares à la sauce australo-tongienne, en somme.

Un KO et une polémique

Si l’idée vient du propriétaire d’une marque de skincare de Brisbane (visiblement prêt à tout pour faire connaître sa gamme), le centre australien s’en est donné à cœur joie. Sans surprise, malgré la provocation de l’influenceur ("je vais te plier mon frère") et l’intensité plus ou moins modérée mise sur le plaquage , ce dernier a fini KO, couché dans l’herbe, après s’être fait découper par Staggs. "Je suis complètement sonné", dira-t-il quelques minutes plus tard.

La vidéo, devenue virale depuis ce mercredi, a déjà été vue plus de 1 millions de fois sur les réseaux sociaux. Elle fait évidemment débat sur l’île-continent, où nombreuses sont les personnes à se demander comment une telle star a pu être autorisée à laisser "s’amuser" à ce jeu dangereux, masqué posé sur le visage.

Le club des Brisbane Broncos, de son côté, a répondu n’avoir été informé que "d’une vidéo publicitaire à tourner pour une marque de skincare." Les champions en titre ne pouvaient en effet pas se douter que le tournage consisterait en un "Run It Straight Challenge" avec l’un de ses joueurs les plus rudes.

Pour répondre à la polémique, l’influenceur en question a publié une vidéo sur les réseaux ce jeudi, expliquant qu’il allait bien et qu’il voulait même remettre ça. En espérant que Staggs n’accepte pas, cette fois…