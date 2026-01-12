AMATEUR. Un score de Ligue 1 : cette purge de Nationale ne restera pas dans les annales

On vous dresse ici le succinct portrait du match du match qui a marqué les esprits dans chacune des divisions, de la Nationale 1 à la Fédérale 3.

Ce dimanche, premier week-end de l'année pour le rugby amateur oblige, on a repris notre tour de France des stades.

En Nat 1, saluons la victoire de Narbonne sur le terrain de Niort, où il n’est jamais facile d’aller faire un coup. En l’emportant à l’extérieur, le club audois conforte non seulement sa première place mais assure enfin une performance loin de ses bases, ce qui laisse imaginer de belles choses pour l’année 2026.

Tout à l’inverse des Tarbais, qui ont de nouveau perdu à la piaule et filent tout droit vers la Nationale 2. Et pas n’importe quelle défaite puisque sous des trombes d’eau (mais sur un terrain bien praticable) et face à un adversaire à sa portée, les Haut-Pyrénéens se sont inclinés sur le superbe score de… 0 à 3.

Non, vous ne rêvez pas, seulement 3 petits points ont été inscrits dans ce match de la 3ème division, dont le score n'a pas bougé jusqu'à la 71ème minute de jeu ! Autant dire que certains des spectateurs présents à Trélut ce samedi ont dû regretter de ne pas être resté au chaud à se mater un Clermont / Glasgow les pieds sous le plaide…

Qu'en est-il des autres divisions ?



Chez sa petite soeur la Nationale 2, c’est peut-être la nette victoire (25 à 11) des voisins de Lannemezan face une formation nîmoise candidate à la qualification qui a le plus marqué les esprits.

Ailleurs et en Fédérale 1, certains avaient préféré venir voir le derby entre Arcachon et Gujan/Mestras plutôt que l’affiche de gala entre l’UBB et Northampton en Champions Cup. Si le spectacle ne fut pas le même (13 à 13), les supporters ont néanmoins pu voir un match très engagé et à suspens jusqu’au bout entre deux belles équipes de la poule 1.

Au 2ème échelon fédéral, le coup du week-end est à mettre au crédit du promu de Larressore, qui est allé l’emporter (9 à 13) chez son voisin d’Emak Hor. Une victoire du dernier chez le 4ème, qui permet à cette équipe basque de entamer sa 2ème partie de saison et de pourquoi pas envisager un maintien, pour la première année de son historie en Fédérale 2.

De l’autre côté de la France, notons aussi le premier bonus offensif de la saison pour Aubagne, qui se replace dans la première partie de tableau et en connaîtra probablement plus sur les ambitions qu’il peut avoir pour la suite de sa saison, dimanche prochain, à l’issue du match sur la pelouse des Héraultais de Servian/Boujan.

Corbières XV est tombé

Enfin, en Fédérale 3, l’ogre de la division est tombé pour la première fois de la saison. Corbières XV se déplaçait en pays catalan et s’est incliné à Elne (25 à 22). Une défaite qui ne remet néanmoins pas en cause leur première place, loin de là.