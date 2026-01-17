À 16 équipes, le Championnat du monde junior entre dans une nouvelle ère : ce qui va changer dès 2026

Plus d’équipes, plus d’enjeux, plus d’attentes. Le Championnat du monde junior 2026 s’annonce comme un vrai tournant.

Un Mondial U20 élargi et rebaptisé

World Rugby a officialisé les dates, les poules et le calendrier du Championnat du monde junior 2026, nouvelle version élargie à 16 équipes. La compétition, désormais rebaptisée World Rugby Junior World Championship, se déroulera en Géorgie du 27 juin au 18 juillet, entre Tbilissi et Koutaïssi.

Cinq journées sont au programme, avec une finale prévue le 18 juillet au stade Mikheil Meskhi. Pour la première fois depuis 2009, quatre nouvelles nations – Fidji, États-Unis, Japon et Uruguay – intègrent le grand rendez-vous mondial des moins de 20 ans.

L'élargissement à 16 équipes souligne notre ambition de développer ce sport à l'échelle mondiale et d'offrir davantage d'opportunités aux talents émergents de découvrir le rugby de classe internationale. (Brett Robinson, président de World Rugby)

Ce retour à 16 équipes n’est pas anodin. Il marque une volonté claire de World Rugby de redonner au tournoi une dimension vraiment mondiale, tout en renouant avec un format qui avait fait ses preuves.

La Géorgie, déjà hôte en 2017, retrouve un événement qui avait marqué les esprits, notamment avec une finale mémorable entre la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre (64-17). Le décor est donc connu, mais l’ambition est encore plus grande.

Des poules très révélatrices

La composition des poules raconte beaucoup de choses. La France hérite d’un groupe D particulièrement intéressant avec l’Australie, les Fidji et l’Espagne. Un mélange de puissance, de créativité et de rugby en mouvement qui promet des matchs ouverts, mais piégeux.

Dans les autres groupes, l’Afrique du Sud devra composer avec une Géorgie à domicile, la Nouvelle-Zélande avec une Italie toujours mieux structurée, et l’Angleterre avec une Argentine redoutable chez les jeunes. Ce format oblige les favoris à être prêts immédiatement : seule la première place ouvre la porte des demi-finales.

Un format plus juste et plus lisible

Le système de classement a été pensé pour maintenir l’intérêt sportif jusqu’au bout. Les premiers de poule fileront en demi-finales, les deuxièmes joueront les places 5 à 8, et ainsi de suite jusqu’au classement 13-16. Tout se jouera sur les points acquis en phase de poules, ce qui valorise la constance et évite les matchs “pour rien”. Les phases finales s’étaleront sur deux jours par tour, jusqu’à la finale et le match pour la troisième place.

Programme Phase préliminaire Match 1 : Dimanche 27 juin (18h00) : France – Fidji (Koutaïssi, AIA Arena)

Match 2 : Jeudi 2 juillet (13h00) : France – Espagne (Koutaïssi, AIA Arena)

Match 3 : Mardi 7 juillet (18h00) : France – Australie (Koutaïssi, AIA Arena) Phase finale Demi-finales et matchs de classement : Dimanche 12 et lundi 13 juillet (Tbilissi et Koutaïssi)

Finale et matchs de classement : Vendredi 17 et samedi 18 juillet (Tbilissi et Koutaïssi)

La santé des joueurs au cœur du projet

Autre nouveauté majeure : le Championnat du monde junior 2026 servira de laboratoire pour l’abaissement de la hauteur du plaquage. Une première à ce niveau international. L’objectif est clair : réduire les contacts à la tête et améliorer la sécurité des joueurs, sans dénaturer le jeu. Le Mondial U20 2026 servira de test à une règle qui peut tout changer

Les expérimentations menées dans d’autres compétitions ont été jugées suffisamment concluantes pour franchir ce cap chez les U20, souvent considérés comme le vivier du rugby de demain.

Pour l’équipe de France U20, ce nouveau format change beaucoup de choses. Moins de marge à l’erreur, un premier match déjà capital face aux Fidji le 27 juin, et une opposition très variée pour tester la profondeur du réservoir français. C’est aussi une vitrine exceptionnelle pour les futurs cadres du Top 14, dans une compétition où chaque match est scruté par les recruteurs et les staffs pros.

Le futur du rugby s’écrit ici

Avec ce Championnat du monde junior nouvelle formule, World Rugby frappe fort. Plus d’équipes, plus d’enjeux, plus d’expérimentations. En Géorgie, pendant trois semaines, ce sont les bases du rugby international de demain qui vont se construire, ballon en main et idées en tête.