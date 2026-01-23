5 mois plus tard François Cros est de retour en Top 14 face à Pau : la composition du Stade Toulousain

Le champion en titre fait son retour dans sa compétition et reçoit Pau pour la 15ᵉ journée de Top 14. Fort d’une dynamique relancée en Champions Cup, avec une victoire 77-7 face à Sale, les Rouge et Noir pourront également compter sur le retour du troisième ligne François Cros, titularisé pour la première fois de la saison.

Ugo Mola doit s'adapter avec de nombreuses absences, notamment celle de l’ouvreur Romain Ntamack. Mais comme à son habitude, Toulouse aligne une solide ligne d’attaque pour venir perturber Pau.

La composition de Toulouse face à Pau

Toulouse pourra compter sur une floppée d’internationaux pour défier la Section Paloise, ainsi que sur des présences de marque, notamment celle de François Cros, l’emblématique flanker qui composera, aux côtés de Joshua Brennan et de Anthony Jelonch, une solide troisième ligne.

L’attelage est inchangé par rapport à la semaine dernière. Marqueurs face à Sale, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament seront chargés de pousser derrière une première ligne composée de Rodrigue Neti, Julien Marchand et Dorian Aldegheri.

Derrière, la charnière avec le capitaine Antoine Dupont sera associé pour la premiere fois de la saison à Thomas Ramos.

Matthis Lebel va enchaîner sa douzième apparition cette saison avec Toulouse, avec l’objectif de poursuivre sa série en cours. Sur ses quatre derniers matchs, il est l’auteur de sept essais. Pour cela, il pourra compter sur l’aide précieuse de Blair Kinghorn, titularisé à l’arrière, et de Teddy Thomas, avec il qui complète le triangle arrière.

Enfin, Kalvin Gourgues, fraîchement appelé par Fabien Galthié pour le prochain Tournoi des 6 Nations, sera associé à Santiago Chocobares face à la paire Fabien Brau-Boirie / Émilien Gailleton.

Dimitri Delibes et Joël Merkler forfaits face à Pau

Si l’absence de Romain Ntamack était à prévoir ce week-end, l’infirmerie toulousaine continue de se remplir avec l’arrivée de Dimitri Delibes, qui n’a pas pris part aux entraînements de la semaine.

En première ligne, Joël Merkler et Guillaume Cramont sont eux aussi indisponibles. Ce dernier serait touché au dos, comme le rapporte La Dépêche du Midi. Ces absences viennent s’ajouter à celles d’Ange Capuozzo et de Pierre-Louis Barassi.

L’international italien est touché à un doigt depuis bientôt un mois. Le trois-quarts centre tricolore est quant à lui toujours en phase de récupération après son K.-O. face aux Fidji en décembre dernier.