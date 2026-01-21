ProD2, Australie, Toulouse... 5 choses à savoir sur Malachi Hawkes, futur OVNI du XV de France ?

Contrairement à ce qu'avançait le Midi Olympique, Malachi Hawkes n'est finalement pas dans la liste dévoilée par Fabien Galthié. Mais ça vaut quand même le coup d'en savoir plus sur lui, non ?

Cette liste des 42 aura donc marqué de par l'absence de certains cadres du XV de France comme Fickou, Alldritt ou Penaud, ainsi que la présence de certains jeunes joueurs. Et puisqu'elle sera probablement évolutive tout au long du Tournoi et qu'elle devrait voir revenir les grands absents de ce mercredi 21 janvier, il n'est pas impossible que l'Aixois Malachi Hawkes soit appelé, puisqu'il est désormais éligible. C'est ainsi qu'on vous propose d'en savoir plus sur lui en 5 points.

De la ProD2 aux Bleus

Malachi Hawkes (23 ans) a été évoqué cette semaine pour découvrir le groupe France et préparer le Tournoi. Pourtant, le joueur évolue à Provence Rugby cette saison, en Pro D2. Une division que l'on sait suivie de près par le staff des Bleus, mais dont chaque joueur appelé constitue toujours une surprise, tant le Top 14 est un fournisseur déjà incroyable pour la sélection nationale. Rien ne garantit qu'il porte le maillot frappé du coq durant le Tournoi mais en tous cas, Fabien Galthié compterait sur lui pour l'avenir.

Il est Australien

Comme son nom l'indique, Hawkes n'est pas Français. Le jeune première ligne est Australien, lui qui vient de Sydney. Formé à l'Eastern Suburbs, un club de la banlieue de la ville au célébrissime opéra, il s'engage en France à ses 18 ans et arrive à Toulouse en 2020, ce qui le rend désormais éligible au XV de France.

Il appartient au Stade Toulousain

Hawkes a donc fait toutes ses gammes à Toulouse jusqu'à cette saison, où il est prêté à Provence Rugby, dans un championnat très formateur. Les deux clubs entretiennent de bons liens et il est désormais habituel que les Rouge et Noir envoient chaque année 1 à 2 éléments s'aguerrir dans le 13. En Haute-Garonne, le jeune Malachi a tout raflé avec les Espoirs (3 titres de champion de France) et compte 14 matchs en équipe première.



Il est ultra-polyvalent

Talonneur de formation, c'est au poste de pilier droit que le jeune chevelu en pro est préféré chez les professionnels (20 feuilles à ce poste) et fut aussi élu meilleur joueur de la 1ère partie de saison en ProD2. Mais Hawkes dépanne aussi au talon en pro et il même déjà travaillé à gauche, grâce à sa capacité d’adaptation et son physique passe-partout (1m79 pour 118kg). Ce qui fait de lui un joueur rare, dans le monde professionnel.



Il a le démarrage d'un 3/4

S’il peut d’ailleurs sembler léger pour un droitier, ce joueur JIFF compense par sa technicité en mêlée, son explosivité et sa puissance dans le jeu courant. Joueur fiable et travailleur, très apprécié des staffs, il possède un dynamisme rare pour son poste, faisant de lui un garçon très prometteur sur lequel Toulouse compte dans les années à venir. Et peut-être les Bleus aussi, prochainement...