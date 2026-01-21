ProD2, Australie, Toulouse... 5 choses à savoir sur Malachi Hawkes, futur OVNI du XV de France ?

Cette liste des 42 aura donc marqué de par l'absence de certains cadres du XV de France comme Fickou, Alldritt ou Penaud, ainsi que la présence de certains jeunes joueurs. Et puisqu'elle sera probablement évolutive tout au long du Tournoi et qu'elle devrait voir revenir les grands absents de ce mercredi 21 janvier, il n'est pas impossible que l'Aixois Malachi Hawkes soit appelé, puisqu'il est désormais éligible. C'est ainsi qu'on vous propose d'en savoir plus sur lui en 5 points.
De la ProD2 aux Bleus
Malachi Hawkes (23 ans) a été évoqué cette semaine pour découvrir le groupe France et préparer le Tournoi. Pourtant, le joueur évolue à Provence Rugby cette saison, en Pro D2. Une division que l'on sait suivie de près par le staff des Bleus, mais dont chaque joueur appelé constitue toujours une surprise, tant le Top 14 est un fournisseur déjà incroyable pour la sélection nationale. Rien ne garantit qu'il porte le maillot frappé du coq durant le Tournoi mais en tous cas, Fabien Galthié compterait sur lui pour l'avenir.
Il est Australien
Comme son nom l'indique, Hawkes n'est pas Français. Le jeune première ligne est Australien, lui qui vient de Sydney. Formé à l'Eastern Suburbs, un club de la banlieue de la ville au célébrissime opéra, il s'engage en France à ses 18 ans et arrive à Toulouse en 2020, ce qui le rend désormais éligible au XV de France.
Il appartient au Stade Toulousain
Hawkes a donc fait toutes ses gammes à Toulouse jusqu'à cette saison, où il est prêté à Provence Rugby, dans un championnat très formateur. Les deux clubs entretiennent de bons liens et il est désormais habituel que les Rouge et Noir envoient chaque année 1 à 2 éléments s'aguerrir dans le 13. En Haute-Garonne, le jeune Malachi a tout raflé avec les Espoirs (3 titres de champion de France) et compte 14 matchs en équipe première.
Il est ultra-polyvalent
Talonneur de formation, c'est au poste de pilier droit que le jeune chevelu en pro est préféré chez les professionnels (20 feuilles à ce poste) et fut aussi élu meilleur joueur de la 1ère partie de saison en ProD2. Mais Hawkes dépanne aussi au talon en pro et il même déjà travaillé à gauche, grâce à sa capacité d’adaptation et son physique passe-partout (1m79 pour 118kg). Ce qui fait de lui un joueur rare, dans le monde professionnel.
Il a le démarrage d'un 3/4
S’il peut d’ailleurs sembler léger pour un droitier, ce joueur JIFF compense par sa technicité en mêlée, son explosivité et sa puissance dans le jeu courant. Joueur fiable et travailleur, très apprécié des staffs, il possède un dynamisme rare pour son poste, faisant de lui un garçon très prometteur sur lequel Toulouse compte dans les années à venir. Et peut-être les Bleus aussi, prochainement...
Si on connait son nom, il ne devient plus qu'un O.V. ?
Etonnant, il n'est pas dans la liste officielle communiquée par la FFR:
https://www.ffr.fr/actualites/xv-de-france/xv-de-france-masculin-le-groupe-pour-preparer-le-tournoi-des-six-nations-2026
Ni dans sa publication dans les journaux:
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/tournoi-des-6-nations/tournoi-des-six-nations-2026-la-liste-des-42-joueurs-du-xv-de-france-avec-dupont-et-des-surprises-21-01-2026-LKJBC2FUDZH6BIFRXLPZ33XBKQ.php
D'où sortez-vous votre liste?
Un petit peu HS mais pas trop … Il serait intéressant voire urgent que WR s’intéresse VRAIMENT à la mêlée, ça devient un peu n’importe quoi et on n’y comprend plus grand chose, sauf peut être l’arbitre et encore… il y a des décisions qui interpellent. Les anciens ne me contrediront pas, par le passé quand tu écroulais une mêlée tu prenais un coup de crampon dans la tronche à la suivante et donc ou ça avançait ou ça se relevait. Maintenant c’est un vrai panier de crabe. Je revois encore le geste d’un n•4 ( je ne me souviens plus lors de quel match de ce WE ) sur son pilier gauche lui saisissant le bras pour l’aider à faire écouler le mec d’en face… Si moi je l’ai vu que mon vienne pas me dire que l’autre pingouin de la vidéo ne l’a pas remarqué.
Si les arbitres savaient arbitrer les mêlées et bien moi je serais le pape.
Ayant jouer longtemps en deuxième ligne pour finir pilier gauche avec plutôt pas mal de réussite, j'adore regarder ces phases et voir l'arbitre siffler un coup dans un sens ou dans l'autre... Quand on connait bien ce qui se passe en dessous.
Pour moi, c'est une excellente nouvelle...ce joueur est énorme alors qu'il est encore perfectible...
Miette par miette, il s’australise.
Avec le Castrais, cela fera 2 pour préparer 2027. Il était temps pour Tao aussi. J'espère qu’il va arrêter avec son Auradou pour 5min.
Il a peur de se perdre entre Nimbin et Byron Bay, notre faitbien national !
On verra de toute façon, il nous faut un n°3 qui tienne la route, donc on n’a rien à perdre à essayer quelqu’un d’autre qu’Antonio (enfin), que j’adore, mais là dernièrement il est passé à l’autoclave, prêt à être mis en boîte de conserve.