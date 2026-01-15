Avec 400 000 euros de budget, le LOU vise deux Tricolores et un vainqueur du dernier 6 Nations

Bien doté financièrement, Lyon cible des piliers en fin de contrat pour la saison prochaine. Parmis eux, Dorian Aldegheri et Rabah Slimani.

À ce stade, Lyon est l’une des seules équipes du Top 14 à ne pas encore avoir officialisé de pistes de recrutement en vue de la saison prochaine.

À la recherche de plusieurs renforts pour son cinq de devant, le club lyonnais s’était positionné sur différents profils, mais ceux-ci ont finalement été officialisés ailleurs.

Dès lors, fort d’une enveloppe estimée à 400 000 euros, le LOU continue de s’activer en coulisses afin d’attirer des joueurs expérimentés, dans l’objectif de compléter un effectif rajeuni pour la saison prochaine.

XV DE FRANCE. Dorian Aldegheri grille la priorité à Falatea, Galthié s'explique

Dorian Aldegheri et/ou Rabah Slimani pourraient rejoindre Lyon

C’est une information du média local Le Progrès : Lyon tenterait d’enrôler un pilier droit expérimenté pour la saison prochaine. Avec le départ de Jermaine Ainsley en fin de saison, ainsi que les fins de contrat de Cedate Gomes Sá et du jeune Avé Maalo, les incertitudes persistent à ce poste.

Dans ce contexte, Dorian Aldegheri et Rabah Slimani figureraient dans le viseur du club. Tous deux en fin de contrat, ils pourraient venir renforcer un effectif actuellement 12ᵉ du Top 14.

Fort d’une enveloppe budgétaire conséquente, avec près de 400 000 euros de marge par rapport au salary cap, le LOU pourrait se montrer actif sur le marché, et les recrues pourraient être plus nombreuses la saison prochaine.

S’il lui reste une année en option dans son contrat avec le Stade Toulousain, Dorian Aldegheri pourrait toutefois quitter le club en raison de la forte concurrence qui émerge, portée par de jeunes profils comme Joel Merkler, Paul Mallez ou encore George-Henri Colombe.

Le joueur, qui compte 23 sélections avec le XV de France, pourrait rêver d’une dernière Coupe du monde. Un départ serait alors privilégié dans l’optique de gagner du temps de jeu.

Pour Rabah Slimani, le contexte est différent. À 36 ans, il semble avoir trouvé un nouvel équilibre avec le Leinster, où il est devenu l’un des hommes forts de la première ligne.

Si l’objectif d’une nouvelle Coupe du monde paraît plus lointain, le pilier pourrait toutefois nourrir cet espoir en restant sous les radars du Top 14, au sein d’une écurie en quête de stabilité en mêlée.

Thomas Gallo dans le viseur à gauche

De l’autre côté de la mêlée, Lyon semblerait s’intéresser de près à l’international argentin Thomas Gallo. Le pilier du Benetton Trévise, avec lequel il est lié jusqu’en 2027, pourrait néanmoins être tenté par une aventure en Top 14 dès la saison prochaine.

Auteur d’un doublé pour sa première apparition avec la sélection nationale, il est rapidement devenu l’un des symboles de la mêlée argentine.

Fort de ses 40 sélections, Gallo s’impose aujourd’hui comme un véritable taulier à son poste. Toutefois, sa marge de progression pourrait être freinée en restant à Trévise. Une expérience en Top 14 représenterait ainsi une piste intéressante, toujours dans l’optique de la prochaine Coupe du monde.

Mais en recrutant des profils dans la force de l’âge, Lyon entend également laisser de la place à sa jeune garde. Le club pourra notamment s’appuyer sur le retour de Valentin Simutoga, prêté cette saison à Montauban, ainsi que sur l’éclosion de Thomas Moukoro.

Par ailleurs, d’autres profils, à l’image d’Arthur Mathiron, ailier et centre, pourraient prolonger l’aventure sous les couleurs lyonnaises. Dans le registre des joueurs formés au club, le départ possible de Killian Géraci pourrait être compensé par un élément issu du centre de formation.

Le jeune Bartholomé Sanson a disputé ses deux premières feuilles de match en Challenge Cup cette saison. Doté d’un profil très aérien, il pourrait s’affirmer, dans les saisons à venir, comme un véritable patron en touche.

Cependant, à seulement 20 ans, il est encore difficile de savoir s’il sera prêt dès la saison prochaine. Un renfort à ce poste semble donc privilégié du côté du staff de Karim Ghezal.