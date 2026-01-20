2 mètres, 117 kg : Clermont officialise un tank australien, 17 fois capé, pour densifier le pack la saison prochaine
Darcy Swain sera Clermontois la saison prochaine : un recrutement ambitieux qui répond aux problématiques de l’ASM cette saison. ©LNR
L’ASM continue de piocher dans l’hémisphère Sud pour la saison prochaine, avec l’arrivée de ce deuxième ligne, Darcy Swain, en provenance de la Western Force.

À la recherche d’un joueur expérimenté et dans la force de l’âge, l’ASM s’est attaché les services de l’Australien Darcy Swain, international à 17 reprises avec les Wallabies. L’actuel joueur de la Western Force n’a pas encore disputé de rencontre cette saison.

Mais le pari est trop tentant pour les Jaunards : ils recrutent un joueur de classe mondiale, pièce manquante dans leur échiquier, alors que certains cadres arrivent en fin de contrat et que les jeunes peinent encore à s’imposer malgré de belles premières copies.

L’arrivée de Darcy Swain constitue la cinquième officialisation du club auvergnat, qui pourrait avoir fière allure la saison prochaine. Toutes ces recrues partagent un trait commun, visiblement recherché par l’ASM : l’expérience et la capacité à apporter immédiatement dans des secteurs clés du jeu.

Darcy Swain pour trois saisons à Clermont

Avec ce recrutement, Clermont garantit une provision suffisante au poste de deuxième ligne pour la saison prochaine. Souvent blessé, Thomas Ceyte manque cruellement à ce collectif, notamment dans les tâches les plus obscures.

Ce dernier pourrait compter sur Rob Simmons, l’expérimenté Wallaby en fin de contrat, qui bénéficie toutefois d’une année en option. À l’aube de son 37ᵉ printemps, nul doute que la question de la suite de sa carrière le taraude.

Derrière, il reste difficile de savoir sur qui Christophe Urios compte bâtir l’avenir. Léo Michaux et Baptiste Veschambre, tous deux âgés de 18 ans, engrangent petit à petit du temps de jeu. Cette doublette pourrait constituer le futur lointain de Clermont au poste, profitant de l’expérience de Rob Simmons et Darcy Swain pour progresser plus rapidement.

Pas de quoi précipiter les choses, d’autant que Darcy Swain, 28 ans, dispose encore de belles années devant lui. L’Australien s’est fait une solide réputation de joueur de caractère dans l’hémisphère Sud.

Lors d’une rencontre face aux All Blacks en 2022, il a été coupable d’un grave déblayage sur Quinn Tupaea, visant délibérément le genou du Néo-Zélandais. Sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre Mathieu Raynal, il écopera ensuite de six semaines de suspension.

Un recrutement logique, prêt à apporter immédiatement

Le recrutement de l’ASM est pour l’heure des plus logiques, l’effectif clermontois ayant paru déséquilibré cette saison. Entre des joueurs très jeunes et des cadres en fin de cycle, la question du renouvellement de l’effectif se posait clairement.

De ce fait, les officialisations de l’ASM vont dans le sens d’un rééquilibrage, avec des arrivées de joueurs âgés de 24 à 27 ans. AJ Lam, par exemple, vient parfaitement compléter un secteur en manque criant d’efficacité : le centre de l’attaque clermontoise a longtemps été un casse-tête.

C’est également le cas en deuxième ligne, où les blessures et l’usure de certains cadres ont largement impacté la performance de l’équipe.

Enfin, le rôle de ces recrues, au-delà de faire gagner l’équipe, sera de transmettre l’expérience acquise au parc jeune, afin d’accompagner la montée en puissance de la relève et d’assurer une transition progressive entre l’ancien et le nouveau cycle, une politique voulue par Christophe Urios à son arrivée en Auvergne il y a trois saisons bientôt.

À quoi pourrait ressembler Clermont la saison prochaine ?

Clermont 2026-2027
1
Giorgi AKHALADZE
2
Barnabé MASSA
3
Régis MONTAGNE
4
Thomas CEYTE
5
Darcy SWAIN
6
Kilian TIXERONT
8
Pita-Gus SOWAKULA
7
Marcos KREMER
9
Baptiste JAUNEAU
10
Harry PLUMMER
11
Bautista DELGUY
12
Aj LAM
13
Léon DARRICARRÈRE
14
Alivereti RAKA
15
Axel GUILLAUD

 

