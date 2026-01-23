2 826 minutes en Top 14 : ces Bleus en grande forme prêts à briller contre l’Irlande ?

Parmi les joueurs les plus utilisés cette saison en Top 14, quatre Bleus affichent un temps de jeu impressionnant… suffisant pour jouer face à l’Irlande ?

Si Fabien Galthié est un grand amateur de statistiques, cette donnée ne lui aura certainement pas échappé. En effet, quatre joueurs parmi les 42 Bleus appelés pour préparer la rencontre face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des 6 Nations, figurent parmi les plus utilisés du championnat local.

L’arrière de Montpellier, Tom Banks, cumule 1 120 minutes de jeu cette saison. Il est talonné de près par deux autres Français qui enchaînent les matchs : Cameron Woki et Fabien Brau-Boirie complètent ainsi le podium des joueurs avec le plus de temps de jeu.

Derrière eux, il faut chercher un peu plus loin, mais Grégoire Arfeuil et ugo Seunes sont les troisièmes membres de ce groupe français à avoir disputé le plus de minutes en Top 14, un temps de jeu justifié au regard des performances de ces joueurs.

Appelé mais jamais aligné, voilà la vie de Cameron Woki avec le groupe France ces derniers mois. Celui qui a fêté son retour avec l’UBB cette saison semble avoir trouvé un excellent rythme de croisière.

Pièce maîtresse de l’alignement français lors du dernier Mondial aux côtés de Thibaud Flament, il formait alors une paire de deuxième ligne séduisante sur le papier. Mais après cette période, Woki a peu à peu perdu sa place de titulaire, au point de ne plus être aligné depuis février 2024 en compétition officielle.

Cette saison, sous les ordres de Yannick Bru, il a retrouvé toute sa forme, devenant le Bleu le plus aligné en Championnat parmi les 42 appelés par Fabien Galthié. Et ses performances parlent d’elles-mêmes.

En 1 009 minutes, le polyvalent troisième et deuxième ligne a marqué trois essais et a joué toutes les rencontres possibles de son équipe (14). Au-delà de son temps de jeu, il s’est affirmé avec Bordeaux comme un patron de la touche.

Il a capté 60 ballons et volé 9 munitions aux alignements adverses. Bordeaux étant une équipe qui marque beaucoup d’essais à partir de phases "arrêtées", on mesure toute l’importance d’un bon alignement mené par Cameron Woki.

Suffisant pour se frayer une place face à l’Irlande ? Avec l’absence de Thibaud Flament, Woki pourrait enfin renouer avec le Tournoi des 6 Nations, deux ans après sa dernière apparition.

Fabien Brau-Boirie la confirmation

Voilà le troisième joueur qui complète le podium des éléments les plus utilisés du championnat. Fabien Brau-Boirie est en train de confirmer ce qu’on lui prédestinait la saison dernière avec la Section Paloise.

En jouant littéralement 80 minutes à chaque apparition en Top 14, il cumule près de 960 minutes sur les pelouses de l’élite française. À seulement 20 ans, il semble avoir toutes les faveurs de Sébastien Piqueronnie, qui l'aligne régulièrement avec Émilien Gailleton.

Il figure parmi les joueurs qui battent le plus de défenseurs depuis le début de la saison. En 12 matchs, il a battu 34 défenseurs en 77 courses. Il est également l’auteur de 5 essais avec Pau, dont deux doublés face à La Rochelle et Montauban.

Avec l’absence de Gaël Fickou, les cartes semblent rebattues au centre de l’attaque, offrant peut-être au jeune Palois la possibilité de porter le maillot du XV de France pour la première fois de sa carrière.

Vice-champion du monde avecFrance U20 il y a deux ans, Brau-Boirie n’a disputé que deux saisons pleines chez les professionnels. Son ascension rappelle celle de Kalvin Gourges, lui aussi appelé dans le groupe France pour préparer la rencontre contre l’Irlande.

RUGBY. Kalvin Gourgues : une (vraie) solution en 10 au Stade Toulousain ? Grégoire Arfeuil et Ugo Seunes à égalité

Ce sont les deux derniers joueurs qui complètent le podium des Bleus les plus utilisés en Top 14 cette saison. L’ailier de Pau a disputé 11 rencontres en championnat pour un total de 960 minutes de jeu. Grégoire Arfeuil a également été titulaire à chacune de ses apparitions, inscrivant un total de 8 essais depuis le début de l’exercice.

Pour Ugo Seunes, la situation est différente : il a disputé 13 rencontres de Top 14, cumulant lui aussi 960 minutes de jeu. Arrivé cette saison au Racing 92, il s’est rapidement imposé devant Antoine Gibert au poste de numéro 10.

Buteur adroit, il a inscrit 115 points cette saison en Top 14, ce qui fait de lui le 5ᵉ meilleur réalisateur du championnat et le meilleur marqueur de drops. En l’absence de Romain Ntamack, il reste le seul numéro 10 de formation dans le groupe France.