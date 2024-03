11e édition du Tournoi 7 de Cœur à Versailles – Rejoignez le mouvement rugby et solidarité !

Le Tournoi 7 de Cœur revient pour une 11ème édition, prévue les 29 et 30 juin 2024 au stade Porchefontaine de Versailles. Inscrivez-vous dès à présent.

Chers passionnés du rugby, le Tournoi 7 de Cœur revient pour une 11ème édition, prévue les 29 et 30 juin 2024 au stade Porchefontaine de Versailles. Après dix années fructueuses, cet événement unique revient pour célébrer le rugby et la solidarité, toujours avec cette ambiance chaleureuse si chère aux organisateurs.

L'an passé, et grâce au soutien des fans de l'ovale, le tournoi a reversé 105 000€ aux associations partenaires ((Nous Aussi, Syndrome Kabuki, Swing du Cœur, Lisa Forever, Clichy Rugby Ovalie, Wonder Mila et Chrysalide).

Un record qui porte la contribution totale à 587 000€ depuis 2012. La générosité fait des miracles pour les enfants malades et le handicap. Pour rappel, la marraine n'est autre qu'Isabelle Ithurburu, journaliste très connue des fans de rugby, et le centre international du Racing 92 Henry Chavancy.

Pour continuer sur cette lancée, l'organisation est à la recherche de partenaires. Rejoignez-les dans cette aventure qui allie sport, solidarité et responsabilité sociale, et aidez-les à faire briller les yeux de ceux qui en ont le plus besoin.

Cette année, le Tournoi 7 de Cœur s'élargit avec des compétitions pour tous : open 7s féminin, open 7s masculin, circuit développement de 7s masculin, rugby à 5 et même du dodgeball !

Mais ce n'est pas tout puisque des animations sont également prévues avec bien évidemment du ventriglisse, des espaces gonflables pour les petits et les grands, ainsi que des ateliers maquillage. Sans oublier un point restauration.

Les inscriptions sont déjà ouvertes depuis mi-février. Clubs de rugby à 7, c’est le moment de montrer votre talent et votre cœur. Inscrivez-vous sur tournoi7decoeur.com. N'hésitez pas à rejoindre cette édition qui promet d'être inoubliable. Ensemble, faisons du rugby une force pour le bien. À bientôt sur le terrain, où passion du rugby et solidarité se rencontrent pour une cause commune.