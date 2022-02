Pronostics Rugbynistère : ce qui change en 2022

Le Rugbynistère prépare déjà 2023 qui approche à grands pas ! Dans cette optique, on focalise nos efforts sur ce qui compte vraiment pour vous.

Et oui, déjà 2022 ! La coupe du monde en France est chaque jour un peu plus présente sur toutes les lèvres des passionnés, et tous les observateurs ont déjà l'eau à la bouche.

Au Rugbynistère, on se prépare à une coupe du monde comme on n'en revivra peut-être pas dans notre carrière. Afin d'être au mieux préparé et de répondre au mieux aux exigences des passionnés de ballon ovale, nous avons pris plusieurs décisions. Ce billet est dédié à expliquer celles qui concernent directement le concours mensuel de pronostics.

Le constat

Il y a aujourd'hui moins de pronostiqueurs sur le site, et beaucoup plus qui participent ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a sur le site, un noyau dur de pronostiqueurs qui se livrent une bataille acharnée chaque mois pour apparaître sur le podium. Et c'est d'ailleurs très souvent les mêmes que nous retrouvons dans le top 10. Pour le reste, il y a beaucoup de turnover, et de participants occasionnels.

Côté technique, le jeu de pronostics est un travail à temps plein. Et c'est d'autant plus vrai depuis le printemps 2020, et tous les reports, annulations, et autres changements pour lesquels il a fallu créer des exceptions dans un logiciel qui n'était pas à la base pensé pour ça.

Le travail demandé n'est pas soutenable sur le long terme et nous préférons focaliser nos efforts sur ce que nous faisons le mieux : parler de rugby. Ce gain de temps loin d'être négligeable nous permettra d'être plus à l'aise, et je l'espère, plus performants sur le coeur de notre métier.

Pour autant...

Pour autant, nous tenons à conserver la mécanique des pronostics, mais également à la développer ! C'est pourquoi nous avons pris les décisions suivantes :

le jeu de pronostics sera toujours disponible sur le site, et les matchs saisis. Le calcul des points est automatisé. Mais le jeu ne sera plus techniquement maintenu à partir de maintenant . En d'autre termes, il est à votre disposition en l'état, mais nous n'assurerons plus ni le support technique, ni la correction des bugs éventuels, ni la gestion des cas particuliers , notamment reports et annulations de matchs.

. En d'autre termes, il est à votre disposition en l'état, mais , notamment reports et annulations de matchs. en parallèle, et pour faire écho aux demandes que nous avons pu avoir en ce sens, et augmenter le nombre de participants, nous avons décidé de faire des jeux de pronostics sur nos réseaux sociaux, qui comprendront notamment, un concours de pronostic par mois, sur Facebook, avec à la clé des lots à gagner, et ce, toujours en partenariat avec notre partenaire historique Winamax, jusqu'en 2024, qui nous soutient dans ce choix.

En résumé