L'officiel 'coach' l'adversaire, la polémique enfle sur les réseaux sociaux : où se situe la limite ?
Pau a perdu face aux Bulls, mais une action fait surtout parler. Sur un essai sud-africain, le geste de l’arbitre interroge. Crédit image : Screenshot beIn Sport
Un détail qui change tout. Lors de Pau-Bulls, une intervention de l’arbitre sur un maul crée une vraie polémique sur les résaux sociaux.

Ce vendredi soir, la Section Paloise s’est inclinée 24-26 face aux Vodacom Bulls lors de la 4e journée de Champions Cup. Un revers cruel au Hameau qui met fin aux espoirs béarnais de qualification pour les phases finales de la compétition reine, même si Pau disputera bien les 1/8es de finale de Challenge Cup.

Sportivement, les Palois ont longtemps rivalisé, mais un fait de jeu à la 29e minute a cristallisé certaines tensions et interrogations : l’essai du talonneur sud-africain Akker van der Merwe, inscrit après une intervention très visible de l’arbitre. Une séquence qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Quand l’arbitre entre dans le jeu

Sur cette action, les Bulls sont arrêtés près de la ligne paloise. Le maul est formé, stoppé une première fois, puis une seconde. L’arbitre prévient verbalement ("break away") Akker van der Merwe de sortir le ballon. Jusque-là, rien d’illégal. Mais les images montrent ensuite l’officiel tirer le maillot du talonneur pour attirer son attention.

Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ! Karl Dickson qui arbitre, entraîne et tente de faire de l'assistance en même temps ?! (Andy Goode via X)

Dans la foulée, van der Merwe se détache, repart ballon en main et surprend une défense paloise figée, pour inscrire le deuxième essai sud-africain. Dans les tribunes comme devant les écrans, beaucoup ont eu le sentiment d’une “assistance arbitrale” à l’essai.

"Il jouait numéro 9 Karl Dickson ?, s'est demandé le commentateur de beIN Sport. Tel un numéro 9, il a presque enclanché la course de Van der Merwe". Son accolyte au micro se demandant si le tirage de maillot de la part de l'arbitre est autorisé... "On est dans la limite entre la pédagogie et la sanction, parce que s'il n'intervient pas, peut-être que Van der Merwe reste au contact de ses partenaires et ballon rendu aux Palois. C'est un détail qui a de grosses conséquences".

Que dit vraiment la règle ?

Notre arbitre maison, Dédé Puiledébut, valide : « Deuxième arrêt donc le joueur devait sortir le ballon immédiatement sinon mêlée pour Pau. Un joueur qui est dans un maul n'entend pas grand-chose donc c'est pas choquant que l'arbitre le tapote. La prise de maillot est involontaire je pense. Pau n'est pas très vigilant… (Mais pousse fort) », explique-t-il.

En clair, sur le fond, l’arbitre est dans son droit de demander au porteur de balle de jouer. Le règlement World Rugby autorise l’arbitre à communiquer physiquement, par un geste ou un contact léger, pour se faire comprendre dans un contexte bruyant ou confus. La limite, évidemment, se situe dans l’impact de ce geste sur le jeu.

Une frontière floue entre communication et influence

C’est précisément cette frontière qui pose problème. Tirer un maillot, même légèrement, crée un signal visuel fort. Il ne s’agit plus seulement de parole ou de gestuelle neutre, mais d’un contact qui peut être perçu comme une indication directionnelle. Or, l’arbitre doit rester un facilitateur du jeu, pas un déclencheur d’initiative.

Si Akker van der Merwe était dans son droit de sortir le ballon, la défense paloise, elle, semblait attendre une décision plus “classique”, comme une mêlée ou un nouvel ordre verbal. Résultat : un temps de retard collectif, immédiatement sanctionné.

Des supporters entre colère et incompréhension

Sans surprise, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains supporters ont parlé d’un geste “hallucinant”, d’autres ont réclamé une remise en question de l'arbitre. « Depuis quand un arbitre fait ça… ? » ou encore « Assistance arbitrale à l’essai ! » pouvait-on lire. 

Le seul problème, à mon avis, c'est qu'il ait touché le joueur. Lui demander de jouer le ballon, c'est normal, mais lui tirer le maillot, c'est aller au-delà de son rôle. Ses coéquipiers doivent s'en charger ! (@Silversuttonfox sur X)

Pour la Section Paloise, cette défaite est un coup dur, mais pas une fin de saison européenne. Le revers face aux Bulls envoie les Béarnais en Challenge Cup, une compétition où ils auront une vraie carte à jouer.

En revanche, cette action fait évoluer le débat sur l’arbitrage moderne : jusqu’où peut aller la pédagogie sur le terrain sans influencer le jeu ? À l’heure où World Rugby insiste sur la communication et la fluidité, ce type de situation rappelle que la perception compte autant que l’intention. Même involontaire, un geste peut peser sur un match.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Il aurait pu demander le ballon pour aller marquer ! Donc faut pas se plaindre ...Hé oui !

  • il y a 26 secondes

Derniers articles

 News
Pourquoi Toulouse n'est ''pas une équipe de haut niveau en ce moment'' : le constat lucide d’Ugo Mola
News
Mais que vient faire un match Toulouse/Leinster dans la programmation de ce week-end de Champions Cup ?
News
CHAMPIONS CUP. Pourquoi le Stade Toulousain va en coller 60 à Sale et terminer 2ème de sa poule ?
News
Ce que La Rochelle doit absolument réussir pour faire tomber les Quins en Champions Cup
News
Du feu et du muscle dans la composition de l’UBB pour le choc face à Bristol en Champions Cup
News
Cadres alignés, retour de Cros, densité maximale : la compo de Toulouse face à Sale
News
''Une équipe ordinaire'', après Willis, Jelonch met des mots forts et lucides sur le mal rouge et noir
News
Champions Cup. Le Stade Toulousain en alerte : Sale débarque avec ses trois chiens de chasse
News
Bielle-Biarrey vs Rees-Zammit : 6 stats qui changent la perception de ce duel supersonique
News
Une pièce indispensable enfin apte : pourquoi le Stade Toulousain peut (vraiment) s'en réjouir ?
News
Retière, Lucu et Hutteau blessés, vers une première en Champions Cup : la compo probable de Bordeaux face à Bristol