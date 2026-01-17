L'officiel 'coach' l'adversaire, la polémique enfle sur les réseaux sociaux : où se situe la limite ?

Un détail qui change tout. Lors de Pau-Bulls, une intervention de l’arbitre sur un maul crée une vraie polémique sur les résaux sociaux.

Ce vendredi soir, la Section Paloise s’est inclinée 24-26 face aux Vodacom Bulls lors de la 4e journée de Champions Cup. Un revers cruel au Hameau qui met fin aux espoirs béarnais de qualification pour les phases finales de la compétition reine, même si Pau disputera bien les 1/8es de finale de Challenge Cup.

Sportivement, les Palois ont longtemps rivalisé, mais un fait de jeu à la 29e minute a cristallisé certaines tensions et interrogations : l’essai du talonneur sud-africain Akker van der Merwe, inscrit après une intervention très visible de l’arbitre. Une séquence qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Try assist for …. The ref 🤷‍♂️🫣. Spotted the space well !!! pic.twitter.com/PzdJTSiiqa — Brett Igoe (@brettruganalyst) January 16, 2026

Quand l’arbitre entre dans le jeu

Sur cette action, les Bulls sont arrêtés près de la ligne paloise. Le maul est formé, stoppé une première fois, puis une seconde. L’arbitre prévient verbalement ("break away") Akker van der Merwe de sortir le ballon. Jusque-là, rien d’illégal. Mais les images montrent ensuite l’officiel tirer le maillot du talonneur pour attirer son attention.

Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ! Karl Dickson qui arbitre, entraîne et tente de faire de l'assistance en même temps ?! (Andy Goode via X)

Dans la foulée, van der Merwe se détache, repart ballon en main et surprend une défense paloise figée, pour inscrire le deuxième essai sud-africain. Dans les tribunes comme devant les écrans, beaucoup ont eu le sentiment d’une “assistance arbitrale” à l’essai.

"Il jouait numéro 9 Karl Dickson ?, s'est demandé le commentateur de beIN Sport. Tel un numéro 9, il a presque enclanché la course de Van der Merwe". Son accolyte au micro se demandant si le tirage de maillot de la part de l'arbitre est autorisé... "On est dans la limite entre la pédagogie et la sanction, parce que s'il n'intervient pas, peut-être que Van der Merwe reste au contact de ses partenaires et ballon rendu aux Palois. C'est un détail qui a de grosses conséquences".

Que dit vraiment la règle ?

Notre arbitre maison, Dédé Puiledébut, valide : « Deuxième arrêt donc le joueur devait sortir le ballon immédiatement sinon mêlée pour Pau. Un joueur qui est dans un maul n'entend pas grand-chose donc c'est pas choquant que l'arbitre le tapote. La prise de maillot est involontaire je pense. Pau n'est pas très vigilant… (Mais pousse fort) », explique-t-il.

En clair, sur le fond, l’arbitre est dans son droit de demander au porteur de balle de jouer. Le règlement World Rugby autorise l’arbitre à communiquer physiquement, par un geste ou un contact léger, pour se faire comprendre dans un contexte bruyant ou confus. La limite, évidemment, se situe dans l’impact de ce geste sur le jeu.

Une frontière floue entre communication et influence

C’est précisément cette frontière qui pose problème. Tirer un maillot, même légèrement, crée un signal visuel fort. Il ne s’agit plus seulement de parole ou de gestuelle neutre, mais d’un contact qui peut être perçu comme une indication directionnelle. Or, l’arbitre doit rester un facilitateur du jeu, pas un déclencheur d’initiative.

Si Akker van der Merwe était dans son droit de sortir le ballon, la défense paloise, elle, semblait attendre une décision plus “classique”, comme une mêlée ou un nouvel ordre verbal. Résultat : un temps de retard collectif, immédiatement sanctionné.

Des supporters entre colère et incompréhension

Sans surprise, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains supporters ont parlé d’un geste “hallucinant”, d’autres ont réclamé une remise en question de l'arbitre. « Depuis quand un arbitre fait ça… ? » ou encore « Assistance arbitrale à l’essai ! » pouvait-on lire.

Le seul problème, à mon avis, c'est qu'il ait touché le joueur. Lui demander de jouer le ballon, c'est normal, mais lui tirer le maillot, c'est aller au-delà de son rôle. Ses coéquipiers doivent s'en charger ! (@Silversuttonfox sur X)

Pour la Section Paloise, cette défaite est un coup dur, mais pas une fin de saison européenne. Le revers face aux Bulls envoie les Béarnais en Challenge Cup, une compétition où ils auront une vraie carte à jouer.

En revanche, cette action fait évoluer le débat sur l’arbitrage moderne : jusqu’où peut aller la pédagogie sur le terrain sans influencer le jeu ? À l’heure où World Rugby insiste sur la communication et la fluidité, ce type de situation rappelle que la perception compte autant que l’intention. Même involontaire, un geste peut peser sur un match.