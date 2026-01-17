Essai de 100m, relance du parking et triplé, le FCG a tenté le diable... et ça a payé [VIDEO]

Quand Grenoble décide de jouer, ça va très vite. Essai de 100 mètres d’entrée, triplé de Costa Storti et victoire capitale face à Agen en PRO D2.

Grenoble frappe fort d’entrée

Grenoble avait besoin d’un déclic, il est arrivé dès la 2e minute. Face à Agen ce vendredi soir au Stade des Alpes, le FCG a inscrit un essai monumental de plus de 100 mètres, conclu par le talonneur Bastien Soury après une relance initiée depuis l'en-but. Une action qui a mis le feu aux tribunes et lancé une soirée offensive conclue par une victoire 45 à 36, avec six essais inscrits malgré deux cartons jaunes concédés.

L’ailier international portugais Raffaele Costa Storti a lui aussi marqué la rencontre avec un triplé, dont un essai splendide à la 26e minute après un coup de pied à suivre et une course de plus de 80 mètres pour aller aplatir en Terre promise. Une prestation spectaculaire, essentielle dans la course au top 6 de PRO D2.

L’action clé : quand le talonneur finit ailier

Cet essai de la 2e minute mérite qu’on s’y arrête puisque ça aurait très bien pu se terminer par un essai des Agenais dès l'entame. Au lieu de ça, l'arrière Hugo Trouilloud n'a pas eu peur de jouer dans son en-but. Un choix lucide et payant qui lui a permis de battre plusieurs défenseurs puis de relancer.

Ce qui frappe, c’est la lecture du jeu et la continuité ainsi que la rapidité avec laquelle le FCG a exploité ce ballon. Au soutien, Martel a servi Costa Storti en bord de touche. On pensait que le Portugais aurait les cannes pour terminer le travail. Mais il a été stoppé à quelques mètres de la ligne de craie.

Finalement c'est Bastien Soury, talonneur, qui a été à la conclusion comme trois-quarts en bout de ligne. Visiblement, la préparation estivale porte ses fruits. Ce type d’essai raconte beaucoup du projet de jeu actuel du FCG : oser relancer, jouer sur les turnovers et faire confiance à tout le monde, postes confondus. Un rugby moderne, risqué, mais spectaculaire.

Costa Storti, symbole d’un FCG qui joue vite

Le triplé de Raffaele Costa Storti illustre parfaitement cette philosophie. À la 26e minute, l’ailier voit l’espace, tape juste derrière le rideau, met les cannes et devance tout le monde après plus de 80 mètres de course. Ce n’est pas qu’un exploit individuel : c’est le fruit d’une envie assumée et d'une volonté de ne plus subir dans ce championnat.

Grenoble a profité des turnovers agenais pour piquer, souvent en première main. Mais cette ambition a aussi son revers, avec cinq essais encaissés et des largesses défensives qui interrogent. Le FCG marque beaucoup, mais laisse encore trop d’espaces derrière.

Lucidité et exigence côté grenoblois

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, les Grenoblois n’ont pas fanfaronné. Cameron Holt a posé un constat clair : « On a manqué des situations cruciales. La défense a été un problème aujourd’hui. Il y a toujours de l’espoir dans le groupe. J’ai le sentiment qu’on peut y arriver. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et je suis sûr qu’on peut encore monter de niveau. »

Même discours chez le capitaine Antonin Berruyer, lucide malgré la victoire : « On a essayé d’aller chercher le bonus en fin de partie. On a encore besoin de bosser, de travailler, on avance. […] On est devant à la fin mais on ne peut pas se satisfaire, on doit corriger ces largesses défensives. » Il faut rappeler que le staff isérois a totalement changé ces dernières semaines. Tout cela demande un temps d'adaptation.

Un groupe qui se relève après la claque

Cette victoire prend encore plus de sens après la lourde défaite concédée la semaine précédente face à Provence. Berruyer l’assume : « On s’est relevé avec caractère après une belle branlée la semaine dernière contre Provence. Vannes, c’est une occasion de faire une dynamique et si on veut se rapprocher du top 6, on doit battre des gros. » Le message est clair : Grenoble regarde vers le haut, mais sait que le contenu devra encore monter d’un cran. Même son de cloche chez Costa Storti : « C’est dommage de perdre le bonus ce soir. On sait que tous les points comptent. […] Mon triplé, c’est aussi un travail collectif. »

Ce que ça change au classement et dans la tête

Au classement, ce succès permet à Grenoble de rester au contact du top 6 et de reprendre confiance avant un gros rendez-vous à venir. Du côté du staff, Jérôme Villegas a insisté sur les progrès : « On va rester sur le positif avec pas mal d’amélioration sur des choses qu’on a travaillé cette semaine notamment en touche et en mêlée. […] Les gars avaient besoin de cette victoire. » En face, Agen repart frustré. Valentin Gayraud l’a reconnu : « Si on ne donne pas quatre essais, c’est différent. » Mauricio Reggiardo, lui, pointe le manque de repères, mais aussi le potentiel de son groupe.

Grenoble a envoyé un message fort : quand le FCG joue juste et vite, il peut faire très mal. Reste maintenant à verrouiller derrière pour transformer ces coups d’éclat en série, et faire de cet essai de 100 mètres autre chose qu’un simple souvenir spectaculaire.