VIDEO. TOP 14. Clermont bientôt prêt à accueillir un redoutable casseur de chevilles du Super Rugby ?
Un joueur qui pourrait bien devenir à Clermont ce qu’est Rayasi à Bordeaux. Screenshot : Canal Plus
L’ASM aurait noué contact avec un spécialiste du 7, dont les appuis et la vitesse sont bien connus du Super Rugby.
Dans son communiqué détaillant la signature de l’agressif 2ème ligne australien Darcy Swain, l’ASM expliquait espérer "enregistrer d’autres bonnes nouvelles dans les jours et semaines à venir". Mais à qui pouvait bien faire référence le club auvergnat, qui doit renouveler son effectif où les fins de contrat sont nombreuses, notamment derrière ?
Le nom de Dimitri Delibes revient avec insistance, lui qui est JIFF, polyvalent, athlétique et qui pratique l’exigence du très haut-niveau avec le Stade Toulousain. Son arrivée aussi pourrait dépendre de la prolongation ou non de son ancien coéquipier Lucas Tauzin, qui sera en fin de contrat en juin. 
 

Du NZ en pagaille 

 
Mais le Midi Olympique indique ce mercredi que Clermont veut continuer d’explorer les pistes néo-zélandaises, depuis la grande réussite de son ouvreur Harry Plummer. A ce titre, le club a déjà acté la venue du centre ou ailier des Auckland Blues,
AJ Lam. Selon les informations du journal jaune, l’ASM avance aussi ses pions sur un certain Etene Nanai-Seturo
Ailier très explosif, ce joueur de 26 ans peut également évoluer à l’arrière. Joueur très athlétique (1m83 pour 95kg) et fort dans le bas du corps, cet élément des Chiefs a également beaucoup brillé à 7. 
 
Rapide, solide et inspiré, le Néo-Zélandais possède également un gros raffut et surtout des appuis redoutables qui font de lui l’un des joueurs les plus dangereux du Super Rugby. Dans un registre qui n’est parfois pas sans rappeler celui de Roger Tuivasa-Sheck
 

Jamais sélectionné avec les All Blacks

 
Sélectionné à deux reprises avec les All Blacks XV en novembre 2025, Etene Nanai-Seturo pourrait former un duo très explosif avec son compatriote AJ Lam. En cas de signature de cet élément aux 21 essais en Super Rugby, Clermont franchirait en tout cas un cap dans son recrutement. 
 
Car Nanai-Seturo a tout du profil qui pourrait devenir l’une des attractions du Top 14. On vous aura prévenu… 
  • Jak3192
    92375 points
  • il y a 1 heure

".... Clermont franchirait en tout cas un cap dans son recrutement."
Probablement oui,
mais c'est le coach qui fait tout (ou pas loin)...
Et Urios, pour ce type de joueurs, son plan de jeu, ça fonctionnerait ?

  • il y a 1 heure

