6 Nations 2026 : préparez-vous à suivre plus de matchs que jamais

C’est une nouvelle étape majeure dans le développement du rugby féminin. Le Tournoi des 6 Nations a officialisé le lancement du 6 Nations Series féminin U21, dont la première édition se tiendra en 2026, aux mois d’avril et mai, en miroir du 6 Nations Féminin senior.

Pour cette première édition, les équipes engagées disputeront trois rencontres, avec un format équilibré : deux matchs à domicile et un à l’extérieur, ou inversement. La première journée aura lieu le week-end des 18 et 19 avril, avec des rencontres organisées à Édimbourg, Galway et Cardiff.

Les joueuses sélectionnées devront principalement être âgées de 21 ans ou moins, mais certaines pourront aller jusqu’à 23 ans. Un choix assumé par les organisateurs, qui souhaitent ainsi « permettre à un plus grand nombre de joueuses de découvrir le potentiel de leur pays et de faciliter l’accès à l’équipe nationale A », précise le 6 Nations dans son communiqué.

Jusqu’à présent, le rugby féminin ne disposait pas d’un équivalent du Tournoi des 6 Nations chez les jeunes. Contrairement aux masculins, dont le 6 Nations U20 est devenu une référence et un formidable outil de formation, les féminines évoluaient dans un cadre plus limité. Les seules compétitions existaient sous forme de Summer Series, des tournées estivales où les équipes jeunes des nations européennes s’affrontaient (Irlande, Écosse, Pays de Galles, France, Angleterre).

Ces formats marquaient déjà une belle avancée par rapport aux années précédentes, où aucune compétition reconnue n’existait à ce niveau là. L’équipe de France U20 disputait simplement deux matchs amicaux contre les rivales anglaises. À noter que depuis la création des Summer Séries, les françaises sont invaincues dans la compétition.

Une transition plus facile

La création de ce championnat U21 répond donc à un besoin structurel fondamental : celui de combler le manque de transition entre les catégories jeunes (cadettes), les groupes espoirs et le rugby international de haut niveau. Jusqu’ici, de nombreuses joueuses se retrouvaient confrontées à un saut trop brutal vers l’élite, sans véritable étape intermédiaire.

Ce nouveau 6 Nations féminin U21 permettra ainsi de faire émerger de jeunes talents, d’offrir du temps de jeu de haut niveau aux joueuses en développement, de se confronter aux meilleures joueuses européennes de la même génération et, à terme, d’alimenter durablement les équipes nationales seniors.

Au-delà de l’aspect sportif, cette compétition représente une véritable révolution pour le rugby féminin. Si les calendriers sont cohérents et que les matchs s’enchaînent de manière lisible, les supporters pourront enfin suivre une compétition jeunes identifiée, s’attacher à des joueuses, et accompagner leur progression jusqu’au plus haut niveau. Un pas décisif vers la professionnalisation, la structuration et la reconnaissance du rugby féminin européen.

