La jeunesse clermontoise au pouvoir face au Leinster ? La composition possible des Jaunards

Les hommes de Christophe Urios vont défier le Leinster dans un Marcel-Michel déchu cette saison, après la défaite face à Bordeaux la semaine dernière.

Cette déconvenue vient ternir le début de saison des Jaunards, qui avaient notamment rapporté un point de bonus défensif face à Lyon lors de la première journée.

Désormais, les coéquipiers d’Anthime Hemery semblent préoccupés par autre chose, puisque toute la troisième ligne est quasiment décimée. Ces derniers ont ainsi fait appel à un joker médical cette semaine, en mettant Kitione Kamikamica à l’essai, qui ne sera évidemment pas qualifié pour ce week-end.

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Frisach, Lam titulaire face au Leinster ?

Si c’est en troisième ligne qu’il faudra le plus se creuser la tête pour Christophe Urios, certains retours facilitent bien ses choix. Et pour cause, en première ligne, certains cadres en devenir devraient profiter de cette compétition pour emmagasiner du temps de jeu.

Ce sera probablement le cas de Mathéo Frisach, ensuite, Timéo Frier ou encore Kevin Noah, qui devrait porter le numéro 8 face à la province irlandaise seront normalement alignés.

En l’absence de Selevasio Tolofua, Baptiste Veschambre ou Pio Muarua, il devrait être encadré par Anthime Hemery et Killian Tixeront.

Derrière, Timéo Frier pourrait, comme l’année dernière, évoluer avec les pros en étant aligné dans le XV de départ en Champions Cup, aux côtés soit de Léon Darricarrère, soit d’AJ Lam.

À la charnière, Baptiste Jauneau, qui vient d’enchaîner trois titularisations sans un seul week-end de repos, pourrait laisser Baptiste Germain aux commandes des attaques clermontoises, toujours avec Harry Plummer, capitaine désigné de cette formation pour ses débuts en Champions Cup cette saison.

Composition possible de Clermont face au Leinster 1 Frisach ou Lotrian 2 Massa 3 Montagne 4 Lanen 5 Swain ou Michaux 6 Hemery 8 Noah 7 Tixeront 9 Germain 10 Plummer 11 Fall ou Raka 12 Darricarrère ou Lam 13 Frier ou Lam 14 Delguy 15 Hamdaoui ou Guillaud

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Clermont-Leinster une affiche historique

Les deux clubs se connaissent bien en Coupe d’Europe, et les demi-finales ont marqué leur histoire commune. En avril 2012, le Leinster s’était imposé 19-15 face à Clermont à ce stade de la compétition, avant que les Auvergnats ne prennent leur revanche en avril 2017, en s’imposant 27-22 lors d’une nouvelle demi-finale.

Entre-temps, la phase de poules 2012-2013 avait vu chaque équipe l’emporter à domicile ou à l’extérieur : Clermont avait gagné 15-12 en décembre 2012 avant de s’imposer 28-21 à Dublin une semaine plus tard.

La dernière rencontre remonte à décembre 2024, avec un succès du Leinster 15-7 en phase de poules. Alivereti Raka était alors le seul Clermontois à avoir su marquer un essai, dès la 4e minute de jeu.