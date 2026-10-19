Joue-la comme Ramos et gagne 3 000 euros de courses : Le défi très opportun proposé à la mi-temps de ce match de ProD2

Et si votre pied droit (ou gauche) vous permettait de remplir votre caddie pendant plusieurs mois ? À Angoulême, le SA XV propose un défi particulièrement alléchant à ses supporters grâce à un partenariat : jusqu'à 3 000 euros de bons d'achat Intermarché à gagner !

Le principe ? À la mi-temps du match face à Dax lors de la prochaine journée, deux spectateurs sélectionnés auront l'occasion de montrer leurs talents de buteur sur la pelouse du stade Chanzy.

Premier objectif : passer une pénalité face aux poteaux depuis les 22 mètres. En cas de réussite, le participant peut repartir immédiatement avec 50 euros de bons d'achat.

De quoi remplir le caddie

Mais les plus téméraires pourront tout remettre en jeu tenter leur chance à 30 mètres, puis poursuivre le défi jusqu'à 50 mètres. À la clé, le fameux jackpot de 3 000 euros !

Rien d'évident en habit de bureau, à la mi-temps d'un match et devant près de 10 000 personnes, mais si tu sens que tu as le pied chaud et que tu prévois short et crampons, rien n'est impossible !

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D'autant que par les temps qui courent, on serait nombreux à ne pas cracher sur 3 000 euros de bon d'achat à dépenser dans un supermarché...

Pour participer, il faut posséder un billet pour SA XV-Dax ou un abonnement, puis remplir le formulaire proposé par le club. Alors, qui se sent l'âme d'un Thomas Ramos à la 80ème face à l'Angleterre ?