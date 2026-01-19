AMATEUR. 106 à 5 dans le Tarn, Auch fait carton plein… le week-end du rugby de clocher
Que s'est-il passé de la Nationale à la Fédérale 3 ce week-end ? Tour de France du rugby amateur.

Puisque le rugby est souvent un sport dans lequel il convient d’abord de savoir limiter la casse en hiver, tous les joueurs amateurs de l’Hexagone se sont confrontés à la même chose ce week-end : au mieux un terrain boueux, au pire un match sous la flotte.

Sor Agout cartonne en Fédérale 2, Pont-Long a tremblé

Conséquences de la météo en France et du placement en vigilance orange de l’Hérault et de l’Aude, tous les matchs prévus dans ces départements ont d’ailleurs été reportés. Malgré tout, certaines équipes ont réussi à danser sous la pluie, à l’image de Sor Agout, un peu plus au nord, dans le Tarn et la région castraise.

Les leaders de la poule 3 ont confirmé leur statut en marchant sur le dernier, Malemort, 106 à 5. Un succès historique acquis grâce à 16 essais inscrits, qui témoignent du sérieux des joueurs des bords de l’Agout. Plus que jamais candidats potentiels à la montée en Fédérale 1 d’ici la fin de saison…

AMATEUR. Croissance à 2 chiffres : Dans l'ombre du tout-puissant football, comment se développe le rugby en Corse ?AMATEUR. Croissance à 2 chiffres : Dans l'ombre du tout-puissant football, comment se développe le rugby en Corse ?En Fédérale 2 toujours, notons que la seule équipe invaincue de la division… a failli tomber ce week-end. Les Béarnais de Pont Long (11 victoires jusqu’ici) ont été sacrément chahutés du côté de Bordères, dans le 65. Pris en mêlée et sur mauls, les visiteurs ont longtemps été menés dans ce match, sur terrain gras. Jusqu’à finalement arracher les 2 points du match nul, qui lui permettent de rester invaincu cette saison…

Attention à Gaillac

En Fédérale 1, saluons le succès de Gaillac (21 à 30) sur la pelouse de Blagnac, qui lui permet de prendre la tête de la solide pour 3. Modestes, les coéquipiers de Dorian Hermet avancent sans faire de bruit mais s’affirment comme une équipe sur qui compter, cette saison.

PROD2. All Blacks, Hobbit, pêche à la langouste... Le drôle de Noël du (déroutant) aixois Guillaume PiazzoliPROD2. All Blacks, Hobbit, pêche à la langouste... Le drôle de Noël du (déroutant) aixois Guillaume PiazzoliEnfin, en Fédérale 3, ce n’était clairement pas le plus beau match du week-end mais peut-être le plus important. En poule 6, se jouait un match crucial pour le maintien dans le dernier niveau du rugby fédéral entre Marseille (MRM) et les Varois du Gapeau. Dans une rencontre serrée de bout en bout et sous la flotte, les hommes de Doumé Batby se sont finalement imposés sur la sirène, 16 à 13. Et peuvent souffler, après une très longue série sans victoire.

Il faudra compter sur Auch


Du côté des Nationales, notez le succès de Chambéry chez le leader qu’était Narbonne (15 à 20), ainsi que la victoire bonifiée du RC Auch sur le 1er, Aubenas, en Nat 2. Les Gersois l’ont emporté à 44 à 6 à l’issue d’un match référence, et se replacent dans la course à la qualification pour un quart de finale à domicile.

