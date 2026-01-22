5 semaines plus tard, l'Élite 1 is back : tout ce qu'il connaître de cette 8ème journée aux enjeux brûlants

L’AXA Élite 1 fait son retour : une reprise très attendue et des enjeux déjà brûlants pour les filles.

Après plus d’un mois de trêve hivernale, l’AXA Élite 1 est (enfin) de retour ce week-end. Le dernier rendez-vous du championnat, la 7e journée, remonte au 14 décembre. Une pause bienvenue pour les organismes, le temps de souffler (et de trop manger) pendant les fêtes, avant de repartir début janvier sur une nouvelle préparation quasi estivale. Si l’attente a été longue, la reprise promet beaucoup : le classement est déjà bien dessiné, mais loin d’être figé, et les affiches du week-end s’annoncent déterminantes à tous les étages.

Un haut de tableau verrouillé… mais sous pression

Après sept journées, deux équipes se détachent nettement : Toulouse et Clermont, toujours invaincues et co-leaders. Les deux formations réalisent un début de saison sans faute et se livrent un duel à distance pour la première place, un mano a mano qui pourrait durer encore plusieurs semaines. Derrière, Bordeaux, triple champion de France en titre, occupe solidement la troisième place.

Quoi qu’il arrive ce week-end, les Lionnes ne bougeront pas au classement : une rareté à ce stade de la saison. Mais leur déplacement à Grenoble n’en reste pas moins riche d’enjeux, d’autant qu’il s’agira du premier match sans François Ratier, désormais sélectionneur de l’équipe de France. Un nouveau cycle débute donc pour le Stade Bordelais, avec un staff remanié et une organisation à ajuster en conditions réelles.

Grenoble – Bordeaux : Dimanche 15h, Stade Lesdiguieres

Côté grenoblois, l’enjeu est clair : rester dans la course au top 4. Toujours privées de Teani Feleu, les Iséroises devront une nouvelle fois composer sans un cadre important des lignes arrières. Face aux championnes en titre, une performance de référence pourrait relancer pleinement Grenoble dans la lutte pour les demi-finales. Face à elles, Bordeaux avance avec son statut, mais aussi avec des repères à reconstruire. Ce match sera un véritable test pour mesurer la capacité des championnes en titre à poursuivre sur leur lancée malgré ce changement majeur sur le banc.

Toulouse – Montpellier : Samedi 16h, Stade Arnauné

À Toulouse, l’objectif est simple : rester en tête. Les Rouge et Noir peuvent s’appuyer sur un effectif impressionnant, emmené par plusieurs internationales de premier plan. Pauline Bourdon, Lina Queyroi ou encore Charlotte Escudero incarnent l’expérience et la maîtrise d’un groupe qui assume pleinement ses ambitions.

Face à Montpellier, la marge d’erreur est mince : une victoire permettrait de conserver la tête, tandis que tout faux pas pourrait profiter directement à Clermont. Pour Montpellier, ce déplacement est capital. En embuscade derrière le trio de tête, le MHR sait qu’une victoire, ou même un bonus bien négocié, pourrait lui permettre de rester pleinement engagé dans la course au top 4. À l’inverse, une défaite sans point pourrait creuser l’écart avec les places qualificatives.

Lyon – Blagnac : Dimanche 14h, Lyon

C’est l’un des matchs charnières de la journée. Blagnac, actuellement aux portes du top 4, se déplace à Lyon avec l’obligation de résultat. Les Toulousaines savent que ce genre de rencontre face à une équipe de bas de tableau peut faire basculer une saison : une victoire leur permettrait de rester dans le bon wagon, tandis qu’un faux pas pourrait les faire décrocher dans une lutte extrêmement serrée.

Pour Lyon, l’enjeu est différent mais tout aussi important. En quête de points pour s’éloigner de la zone dangereuse, les Lyonnaises tenteront de profiter de l’avantage du terrain pour créer la surprise et se donner un peu d’air au classement.

Bobigny – Clermont : Samedi 16h30, Stade Henri Wallon

Clermont se déplace à Bobigny avec le costume de favori, mais aussi avec prudence. Se rendre en Seine-Saint-Denis n’est jamais simple, et l’AC Bobigny 93 a souvent montré sa capacité à élever son niveau à domicile. L’ASM Romagnat impressionne depuis le début de la saison. Les recrues apportent une réelle plusvalue, notamment en première ligne avec Yllana Brosseau et Khalfaoui, tandis qu’Alexandra Chambon apporte vitesse et maîtrise à la mêlée. Clermont roule sur tout le monde, mais devra rester concentré pour poursuivre sa série parfaite.

Toulon – Lille : Dimanche 14h, Complexe Léo Lagrange

C’est sans doute l’affiche la plus cruciale du week-end. Promu cette saison en AXA Élite 1, Toulon peine à décrocher des victoires, mais a su grappiller de précieux points de bonus. Face à Lille, concurrent direct, ce duel pourrait déjà peser très lourd dans la course au maintien. Les Varoises pourront compter sur l’expérience de joueuses habituées aux matchs à forte pression : Sofia Stefan, demi de mêlée de la sélection italienne, ou encore Chloé Rollie, arrière internationale écossaise, seront des atouts majeurs dans ce rendez-vous à enjeu.

Pour Lille aussi, l’urgence est là : une défaite pourrait les installer durablement dans la zone rouge. Une reprise qui peut tout relancer Si certaines positions semblent déjà bien établies, notamment en tête et à la troisième place, le reste du classement reste extrêmement ouvert. Entre la 4e et la 7e place, tout peut encore basculer, tandis qu’en bas de tableau, chaque point compte déjà double. Après une longue période d’attente, place au jeu.