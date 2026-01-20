42 000 places en jeu : le XV de France féminin va-t-il exploser tous les records dans le Tournoi 2026 ?

Le calendrier officiel du Tournoi des Six Nations féminin 2026 a été dévoilé et le XV de France féminin s’apprête à vivre une édition potentiellement historique.

Avec des enceintes emblématiques, des stades de grande capacité et un engouement populaire jamais vu, les Bleues pourraient bien faire tomber le record d’affluence dans ce Tournoi des Six Nations féminin 2026. À Chaban en 2024, 28 023 fans de rugby s’étaient donné rendez-vous à Bordeaux.

Samedi 11 avril 2026 – France / Italie - Stade des Alpes, Grenoble – 13h25

Le Tournoi débutera à Grenoble, dans un stade que les Bleues connaissent parfaitement. Le Stade des Alpes est devenu au fil des années une terre d’accueil régulière pour l’équipe de France féminine, qui y a déjà disputé plusieurs rencontres internationales. En 2018, les Bleues y avaient déjà fait sensation en battant l’Angleterre devant 17 440 spectateurs, un record d’affluence à l’époque, juste avant de remporter le Grand Chelem la semaine suivante. Apprécié pour sa proximité avec le public et son ambiance chaleureuse, ce stade s’est imposé comme un rendez-vous fiable du rugby féminin, symbole d’un ancrage territorial fort hors des grandes métropoles traditionnelles.

Direction Cardiff pour un déplacement toujours particulier. Situé en plein cœur de la capitale galloise, le Cardiff Arms Park est l’un des stades les plus emblématiques du rugby britannique. Chargé d’histoire, il offre une atmosphère unique et intense, dans laquelle les Bleues devront faire preuve de caractère face à une équipe galloise portée par son public.

Samedi 25 avril 2026 – France / Irlande - Stade Marcel-Michelin, Clermont – 21h10

C’est une première historique pour le XV de France féminin : les Bleues joueront pour la première fois à Clermont-Ferrand, dans l’antre mythique du Stade Marcel-Michelin. Si l’équipe nationale n’y a encore jamais évolué, le rugby féminin y a déjà marqué les esprits. C’est ici qu’un premier record en Élite 1 avait été battu, avec plus de 12 000 spectateurs restés en tribunes pour assister à un match entre Clermont et Bordeaux, preuve d’un véritable appétit local pour le rugby féminin.

Samedi 9 mai 2026 – Écosse / France - Hive Stadium, Édimbourg – 17h15

Si les Écossaises disputeront pour la première fois de leur histoire un match du Tournoi à Murrayfield, cette affiche ne concernera pas les Bleues. L’équipe de France féminine sera en effet accueillie juste à côté, sur l’annexe du stade mythique, un terrain synthétique d’une capacité de 7 800 spectateurs.

Dimanche 17 mai 2026 – France / Angleterre (Crunch) - Matmut Atlantique, Bordeaux – 17h45

C’est le rendez-vous phare du Tournoi. Deux ans après avoir joué à Chaban-Delmas, où elles avaient déjà battu un record d’affluence, les Bleues sont de retour à Bordeaux, cette fois dans l’immense Matmut Atlantique. Avec ses 42 115 places, le stade girondin offre une opportunité unique : faire tomber le record historique des 28 000 spectateurs et établir une nouvelle référence pour un match de rugby féminin en France.

Lions britanniques au féminin : quelles joueuses celtiques pour compléter l’armada anglaise ?

Face à l’Angleterre, dans un Crunch toujours très attendu, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée exceptionnelle et un stade potentiellement plein à craquer