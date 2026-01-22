27 plaquages en 67 minutes : l’impressionnante performance de ce guerrier de la ProD2

La performance réalisée la semaine dernière par ce 3ème ligne a de quoi laisser pantois. Lui qui a porté son total à 175 plaquages cette saison.

La semaine dernière, Colomiers s’est fait peur. Face à une très belle équipe d’Oyonnax, les Columérins étaient menés 7 à 23 jusqu’à la 69ème minute de jeu. Et puis, sans jamais rien lâcher, les coéquipiers de Rodrigo Marta ont entamé une véritable remontada pour inscrire 3 essais en 12 minutes et finalement l’emporter 24 à 23.

Un scénario fou, pour lequel les Hauts-Garonnais ont déployé toutes leurs forces dans la bataille. Mais avant de tenir le ballon en fin de partie et d’imposer la loi de leurs attaques à leurs adversaires, Colomiers a dû défendre. Beaucoup défendre.

Rien d’inquiétant pour la meilleure défense de ProD2 pourraient croire certains, mais voilà une équipe qui préfère pourtant tenir le ballon. Cela s’est d’ailleurs vu puisque Colomiers n’avait jamais encaissé autant de points à domicile cette saison.

Cela s’est surtout confirmé au moment de recevoir les stats d’AI Sports, qui ont validé par les chiffres ce que l’on pensait avoir vu en direct : le flanker Luka Plataret aurait pu battre un record vendredi dernier.

Des stats à la Dusautoir

Car s’il avait joué 80 minutes, le numéro 6 aurait probablement passé la barre des 30 plaquages. En 67 minutes passées sur la pelouse, le robuste casqué avait déjà désossé à 27 reprises !

Féroce, besogneux et endurant, l’Ardéchois a coupé du bois toute la soirée, dans un style caractéristique qu’il affectionne tout particulièrement : "Je n’ai pas d’énormes qualités physiques avec mes 1m84, donc j’ai du m’adapter à cela. J’ai toujours aimé la défense mais depuis mon arrivée en séniors, j’ai beaucoup travaillé spécifiquement pour prendra en bas et faire tomber très vite", nous confiait le principal intéressé il y a quelques mois.

Meilleur plaqueur de la ProD2

Le genre de guerrier dont on a bien besoin pour passer l’hiver au chaud, et ne pas se laisser distancer par la concurrence. Pour l’instant, Colomiers (3ème, 55 points) tient le coup, malgré son effectif moins fourni que ceux de Vannes, Provence ou Brive.

1000 plaquages, casque, technique… Qui est ce sécateur qui fauche tout ce qui bouge en ProD2 ?

Bien heureux d’avoir été chercher ce joueur de l’ombre à Nevers, lors de la dernière intersaison. Qui le lui rend bien, puisqu’il affiche déjà 175 plaquages réussis depuis le début de saison. Soit une moyenne de 18,5 cisailles toutes les 80 minutes. Évidemment, personne ne fait mieux, en ProD2.