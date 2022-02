Qui sont les heureux vainqueurs des pronostics Winamax du mois de janvier 2022 ?

Comme chaque mois, il y a des gagnants, et même des lots pour les repêchés ! Voici les heureux récompensés suite aux pronostics avec Winamax.

Place aux résultats des pronostics du mois de janvier avec Winamax. Un mois riche en rugby avec notamment la Coupe d'Europe dont le calendrier a été chamboulé par la situation sanitaire. On a eu droit à des résultats parfois inattendus. Mais les pronostiqueurs ont tenu le cap malgré tout et certains ont tiré leur épingle du jeu en devinant mieux que les autres les scores des matchs européens, mais aussi de première et deuxième division. Alors, qui a eu le nez creux en janvier ?



Bravo à tous les participants ! On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres : Chicken Spirit qui a sans doute fait appel aux dieux des pronos. Mention très bien également à Pauletxe64 et Cricri789, toujours présent, qui complètent le podium. Chicken Spirit repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour Pauletxe64 et 20€ pour Cricri789. Tout n'est pas perdu pour les autres. Pour rappel, vous pouvez désormais pronostiquer sur l’écart de points entre les deux équipes du match. Plus votre écart de points sera proche de l’écart réel, plus vous gagnerez de points !

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

Brouffy Breiz93 Virilmaiscorrect Sapiens Sapiens La Petite Huguette Gilles Braesch hukhukhukleTroll Thierry63 NeST Jer

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir !