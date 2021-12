Les vainqueurs des pronostics Winamax du mois de novembre 2021 sont...

Le mois de novembre a été particulièrement intense avec les matchs internationaux. Aviez-vous vu les Bleus l'emporter face aux All Blacks ? Surtout en passant 40 points ! On a également vu des résultats surprenants sur les pelouses de Top 14 et de Pro D2. Les pronostics ont rencontré un franc succès. Bravo à tous les participants ! On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres : Jurassic Maori qui a eu les nez creux. Mention très bien également à Sha1966 et La petite Huguette qui complètent le podium.



Pour rappel, vous pouvez désormais pronostiquer sur l’écart de points entre les deux équipes du match. Plus votre écart de points sera proche de l’écart réel, plus vous gagnerez de points ! Jurassic Maori repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour Sha1966 et 20€ pour La petite Huguette. Tout n'est pas perdu pour les autres.

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

Amonako BenL Breiz93 Mche Orsago Lolopa McF Jdmjdt Brouffy Eolmick

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir !