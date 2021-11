Les vainqueurs des pronostics Winamax du mois d'octobre sont...

Comme chaque mois, il y a des gagnants, et même des lots pour les repêchés ! Voici les heureux récompensés suite aux pronostics avec Winamax.

Le mois d'octobre a été très riche en action sur les pelouses de Top 14 et de Pro D2. Les pronostics ont rencontré un franc succès, bravo à tous les participants ! On félicitera ce mois-ci un peu plus que les autres : pauletxe64 qui domine les débats devant depuildébut et Brouffy, qui complète le podium.



Pour rappel, vous pouvez désormais pronostiquer sur l’écart de points entre les deux équipes du match. Plus votre écart de points sera proche de l’écart réel, plus vous gagnerez de points ! pauletxe64 repart donc avec le maillot de son choix ce mois-ci et 50€ de freebet chez notre partenaire Winamax, 30€ pour depuildébut et 20€ pour Brouffy. Tout n'est pas perdu pour les autres.

Voici les chanceux tirés au sort qui repartent chacun avec 10€ de freebets :

Labrax Nath Michelange Chicken Spirit Virilmaiscorrect Aurelientoulousain Enganoclédou Pilou26 Resp Oldflaner00

Encore bravo à tous, et bonne chance pour vos pronos à venir !