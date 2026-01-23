Qu'importe, Carlos et José Díaz... 20 signes qui montrent que tu es un vrai supporter du Castres Olympique

1. Au stade, tu mates tous les matchs au pub Gary Whetton, alors que t’as une place en Gabarou.

2. Tes avant- et après-matchs se passaient toujours à l’Espagnol Bar de José Díaz (ou au Café Coll pour les vieux historiques).

3. Quand t’étais petit, t’as toujours voulu buter comme Romain “Robocop” Teulet… Spoiler : ça n’a jamais marché.

4. Tu te souviens de Daniel Kirkpatrick.

5. Tu courais sur la pelouse après chaque match… quand c’était encore de la VRAIE pelouse.

6. Tu détestes le Stade Toulousain, mais : « p*tain, ils jouent vraiment trop bien » (faut être honnête).

7. Tu rentrais du stade à 3 h du matin en te disant : « Non mais tfaçon, qu’importe… »

8. T’avais les mêmes mitaines que Carlos des Amis du Rugby en poussins… mais pas pour taper sur le tambour.

9. Pour toi, Jelonch et Dupont ont été formés à Castres. Point.

10. T’as toujours un ancien pour te rappeler le titre de 1993, et qu’aucun remplaçant n’est entré.

11. Tu préfères finir 6e à la dernière journée plutôt que d’être leader toute l’année.

12. Tu connais forcément quelqu’un qui bosse à Pierre Fabre.

13. T’as déjà pris la fumée des grands cigares de Gérard Cholley dans la trogne… sans rien lui dire.

14. Tudor Stroe / Kevin Firmin / Paea Fa’anunu = pure anomalie.

15. « LE DROOOOP DE SEREMAIA BAI ! »

16. Tu hésites entre le Stade de Pierre-Antoine et le Stade Pierre-Fabre.

17. Le CD de Los de l’Autan traîne toujours dans ta voiture.

18. Tu as déjà vu la statue de Jean Jaurès peinte en bleu.

19. T’as croisé Ben Botica au QG plus d’une fois.

20. Rory Kockott n’est pas un voyou, c’est un vrai neuf.