Du feu et du muscle dans la composition de l’UBB pour le choc face à Bristol en Champions Cup

À Bristol ce dimanche, l’UBB veut confirmer sa dynamique. Voici le XV choisi pour défier les Bears en Champions Cup.

L'Union Bordeaux Bègles se déplace à Bristol ce dimanche 18 janvier à 14h pour un rendez-vous capital en Champions Cup. À l'Ashton Gate, l’UBB veut capitaliser sur sa dynamique et frapper fort face à une équipe anglaise joueuse, dense et redoutable ballon en main. Pour rappel, les Anglais ont aussi remporté leurs trois premiers matchs. Et talonnent Bordeaux à une longueur. Yannick Bru a choisi d’aligner un XV très équilibré, mêlant vitesse derrière, densité devant et leaders bien identifiés.

Les faits : un XV taillé pour imposer le rythme

Bordeaux aligne Romain Buros à l’arrière, avec une ligne de trois-quarts explosive : Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey aux ailes, Nicolas Depoortere et Yoram Moefana au centre. À la charnière, Matthieu Jalibert sera associé à Martin Page-Relo. Bielle-Biarrey vs Rees-Zammit : 6 stats qui changent la perception de ce duel supersonique

Devant, Jefferson Poirot, Maxime Lamothe (capitaine) et Carlü Sadie formeront la première ligne, épaulés par Boris Palu et Adam Coleman en deuxième ligne.

La troisième ligne du Preez – Woki – Matiu promet de l’impact et de la mobilité. Bristol débarque avec du très lourd, emmené par Ellis Genge, Fitz Harding et Bill Mata, et un triangle arrière supersonique avec Louis Rees-Zammit.

L’UBB cherchera à étirer la défense anglaise par la vitesse de ses ailiers et la justesse de Jalibert. La clé sera la discipline et la gestion des rucks. Bordeaux devra sécuriser ses sorties de camp et éviter les ballons lents. La présence de Woki au poste de flanker apporte une solution aérienne précieuse sur les renvois, secteur souvent décisif contre les équipes anglaises.

Jalibert chef d’orchestre, Penaud finisseur

Le plan est clair : donner des ballons propres à Jalibert pour mettre de la vitesse. Penaud et Bielle-Biarrey, c’est un cauchemar pour n’importe quelle défense sur les extérieurs, surtout si Depoortere et Moefana gagnent la ligne d’avantage au centre. Page-Relo, plus gestionnaire, devra aussi savoir ralentir le tempo quand Bristol cherchera l’emballement. La lecture du jeu et l’occupation seront déterminantes.

La bataille du paquet sera rude. Poirot et Lamothe auront fort à faire face à la puissance de Genge et Oghre. Coleman apporte son expérience des joutes européennes, tandis que du Preez et Matiu devront multiplier les courses d’impact pour fixer la défense. Le banc bordelais, avec Tameifuna et Cazeaux, est calibré pour tenir l’intensité jusqu’au bout.

Un dimanche pour marquer les esprits

Une victoire placerait l’UBB en excellente position pour les phases finales en sécurisant la première place et renforcerait sa crédibilité européenne. Un revers pourrait en revanche voir les Girondins glisser à la 3e place. En Angleterre, l’UBB a l’occasion de montrer que sont titre ne sera pas facile à lui enlever. Le décor est planté, les acteurs sont là. Reste à transformer la promesse en performance, ballon en main et tête froide.