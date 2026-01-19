26 plaquages en 80 minutes : cet ancien pensionnaire de Pro D2 explose les stats en Challenge Cup

Ancien joueur d’Oyonnax, non conservé la saison dernière, David Odiase s’éclate cette saison avec les Zèbres de Parme, en enchaînant les tampons.

Alors qu’il disputait son sixième match de Challenge Cup, ce troisième ligne des Zèbres s’est montré extrêmement à l’aise dans l’exercice du plaquage. Fidèle à lui-même, David Odiase a su distribuer les impacts à qui mieux mieux.

Selon le compte Twitter OptaJonny, il s’est même distingué comme le plus gros plaqueur de la dernière journée de phase régulière face aux Black Lion. Un titre qui le propulse au rang de meilleur plaqueur de la compétition, avec des statistiques tout simplement impressionnantes.

Le colosse de Parme s’est montré très actif dans les tâches défensives. Positionné au poste de numéro 8, celui qui peut évoluer à tous les postes de la troisième ligne s’est illustré avec 26 plaquages réussis face aux Black Lion.

Mesurant 1,90 m pour 114 kg, ses mensurations jouent clairement en sa faveur. À seulement 23 ans, cette distinction lui promet un bel avenir, que ce soit en club ou même avec la sélection italienne. Car s’il est véritablement monstrueux en défense, il est également précieux balle en main.

En trois rencontres de Challenge Cup, il a parcouru 86 mètres balle en main, battant deux défenseurs et franchissant une fois. Habile avec ses mains, il est déjà considéré comme un futur pilier de la sélection transalpine, et on commence à comprendre pourquoi.

Avec Oyonnax, il n’a disputé que 15 rencontres, dont trois en Top 14, sans véritablement pouvoir s’exprimer davantage. Cette situation l’a poussé à quitter le club à la fin de son contrat. Fort de deux sélections avec l’équipe première de l’Italie, il pourrait intégrer le groupe pour le prochain Tournoi des Six Nations.

26 - @ZebreParma's David Odiase made 26 tackles against Black Lion, missing none, the joint-most of any player in a @ChallengeCup_ game this season, alongside Harry Beddall (v Benetton Rugby, R3) and Odiase himself (v US Montauban, R1). Relentless. pic.twitter.com/5PNH5Ao34g — OptaJonny (@OptaJonny) January 19, 2026

Les Zèbre comptent le plus de turnovers

Une nouvelle fois, David Odiase s’illustre dans le secteur de la conquête, au sein d’une équipe des Zèbres elle aussi très active en défense. La capacité des hommes de Massimo Brunello à rayonner dans ce domaine offre un véritable second souffle au rugby italien.

En effet, parmi les quinze joueurs titulaires, dix sont internationaux italiens. À la lumière des dernières performances de la sélection, ce constat prend tout son sens. La conquête étant le socle de toute équipe performante, il n’est guère surprenant de voir un XV italien solide sur ses fondamentaux lorsque l’un de ses principaux pourvoyeurs d’internationaux affiche un tel niveau.

Les Zèbres se distinguent notamment par une touche exemplaire, avec un taux de réussite de 90 %. Seuls Benetton Trévise et Montpellier font mieux, avec 91 % de réussite sur l’ensemble des lancers de la compétition.

Mais Parme se démarque également par sa capacité à récupérer le ballon : avec 33 turnovers gagnés, au sol comme dans les airs, les Zèbres figurent parmi les équipes les plus efficaces dans ce secteur.

Bref, cette formation s’est offert le droit de rêver plus grand en décrochant un huitième de finale à domicile face à Pau dans quelques semaines. En cas de succès, ce serait un énorme coup pour les Italiens, qui feraient tomber l’actuel deuxième du Top 14 et enverraient un message fort.