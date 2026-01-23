16 matchs, 2 titres et une ambiance de folie : la finale du SuperSevens va t’en mettre plein les yeux le 7 février

On a tous un pote qui dit “j’aime le rugby, mais 80 minutes c’est long”. Parfait : le samedi 7 février 2026, la Finale de l’In Extenso SuperSevens débarque à Paris La Défense Arena et, promis, tu n’auras pas le temps de regarder ton téléphone. C’est du rugby à 7, donc du turbo, du fun… et une journée entière pensée comme une sortie à faire en bande.

La billetterie est ouverte et les prix sont franchement cool : dès 14 € en placement libre, 7 € pour les –16 ans, gratuit pour les –6 ans, avec un tarif réduit dès 5 personnes.

Ne laissez pas la météo gâcher votre plaisir

C’est à Paris La Défense Arena, dans une salle couverte et chauffée, avec la possibilité d’entrer/sortir. Bref, la sortie hivernale où tu n’as pas besoin de prier pour la météo (et ça, c’est déjà une victoire).





Un rythme effréné : 14 minutes par match

Le concept est simple, même pour les non-initiés : 2×7 minutes, du rythme, des espaces, des cannes, et un essai qui tombe en moyenne toutes les 90 secondes. Sur cette finale, ça s’enchaîne : 16 rencontres, avec tournois masculin et féminin pour aller chercher 2 titres.

Choisissez votre ambiance : Crazy ou Family ?

Tu viens avec les enfants ? Il y a une Tribune Family avec ateliers et animations (maquillage, jeux, photocall…). Tu viens pour mettre le feu en bande ? Direction la Tribune Crazy : déguisements, dance cam, concours… et l’ambiance qui va avec.

Ouverture des portes 13h, premier coup d’envoi à 13h30, et quand la journée a bien essoré les mollets, la Bodega ouvre à 21h avec un DJ set : cette année, c’est Myd qui vient finir le boulot. Tu rentres rincé, mais heureux.

Au final, c’est ça le vrai argument : une Finale pensée pour tout le monde — fan hardcore, curieux, famille, potes — où tu viens chercher du rugby et tu repars avec un souvenir. Si tu veux un “kick-off” de saison qui ressemble à une fête, tu sais où te poser le 7 février.