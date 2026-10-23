100 essais, un record mythique à portée de main : Christian Wade peut entrer dans l'histoire ce vendredi

À 35 ans, Christian Wade n'a jamais été aussi près du sommet. Ce vendredi 23 octobre, l'ailier de Newcastle reçoit Sale au Kingston Park avec un objectif personnel à portée de cannes : rejoindre Chris Ashton au sommet du classement des marqueurs d'essais de Premiership. Il lui manque une réalisation pour égaler le record, deux pour se l'approprier.

Le rendez-vous a pris une autre dimension le 11 octobre. Malgré la défaite des Red Bulls à Exeter (34-28), Wade a signé un triplé pour atteindre les 100 essais en championnat anglais. Cinq réalisations en trois sorties cette saison : son début d'exercice tranche avec les résultats de Newcastle, toujours à la recherche d'une première victoire en Premiership.

De la NFL au record de Chris Ashton

Ashton conserve les commandes avec 101 essais, inscrits sous six maillots anglais. Wade, lui, a longtemps alimenté son compteur chez les Wasps avant de tenter l'aventure en football américain, puis de retrouver le rugby à XV, notamment au Racing 92. Le voilà revenu sur les terrains anglais, avec un record qui a résisté à tous ses détours.

Le classement historique de Premiership concerne uniquement les essais inscrits dans cette compétition, sans compter les Coupes d'Europe ou les rencontres internationales. Derrière Ashton et Wade, Tom Varndell pointe à 92. Un essai ce soir ferait de Wade le co-recordman ; un doublé le placerait seul devant. Encore faut-il trouver des espaces face aux Sharks.

Les frères Curry en travers de sa route

Sale aligne notamment Tom et Ben Curry ensemble en troisième ligne, une première depuis juin 2025. George Ford dirigera le jeu, derrière une première ligne composée de Nicky Smith, Luke Cowan-Dickie et Tomas Francis. De quoi promettre une sacrée bataille dans les zones d'affrontement, où Newcastle devra trouver les moyens de libérer rapidement ses ballons.

Pour faire parler sa vitesse, Wade aura besoin de continuité. Brett Connon sera à l'ouverture, Will Rigg effectuera ses débuts en Premiership avec Newcastle et Josh Hodge débutera à l'arrière. Leur capacité à créer des décalages comptera autant que les qualités de finisseur de l'ailier. Le XV annoncé par Newcastle devra donc trouver la bonne carburation.

Un record, mais aussi une première victoire à décrocher

Et il existe un autre enjeu que les statistiques individuelles. Newcastle a perdu ses trois premiers matchs de Premiership, tandis que Sale en a gagné deux. Battre les Sharks donnerait enfin de l'air aux Red Bulls. Si Wade pouvait en prime effacer le nom d'Ashton des tablettes, Kingston Park vivrait une soirée peu ordinaire.