Retraité à 26 ans, cet ex-joueur du Stade Toulousain repart de zéro au football américain

Maxime Duprat, joueur Stade Toulousain a raccroché les crampons à 26 ans cette année… Et va finalement enfiler un casque de football américain.

On l’avait quitté il y a quelques mois, lorsqu’il avait pris la dure décision de renoncer à ses rêves de belle et longue carrière dans le rugby, à cause d'une lourde blessure à la cheville.

Pourtant, Maxime Duprat ne s’en sortait pas trop mal, avec, à 25 ans, une vingtaine de matchs avec les professionnels du Stade Toulousain. Arrivé jeune au club, le staff comptait sur lui après s’être aguerri en prêt à Agen

" C’est un jeune avec de gros moyens physiques et un gros caractère. Il est naturellement agressif et prêt pour les pros, même s’il a encore besoin de se structurer. C’est un pilier d’avenir avec un gros potentiel ”, disait de lui l’ancien toulousain William Servat.

Mais le natif de Montauban n'avait jamais suffisamment récupéré pour retrouver son meilleur niveau et envisager de poursuivre le rugby à XV au niveau professionnel. Alors ?



Champion de France Espoir et professionnel, ce solide pilier (1m83 pour 125kg) a finalement décidé de changer de cap et de se lancer un nouveau défi.



En effet, le club de football américain des Ours de Toulouse ont annoncé l'arrivée de Maxime Duprat dans leur effectif pour la saison de D1 à venir.

Crédit image : Ours de Toulouse