Pourquoi ce match de ProD2 entre mal classés pourrait tourner à la déculottée ?

Le classement reflète-t-il toujours ce dont est capable une équipe ? Après seulement 6 journées de ProD2, il est évident d'admettre que non.

Surtout quand la formation en question a dû renouveler son XV de départ type à près de 50% cet été et a dû faire avec pas mal de pétés depuis le début de saison. Narbonne ne l'a que trop compris et a donc choisi de faire tourner au moment de se déplacer à Colomiers ce vendredi, malgré la 15ème place des Haut-Garonnais au classement.

Une vingtaine d'absents

Douze joueurs n'ont pas été retenus, dont certains cadres comme Thomas Vernet, Abraham Pole, Facundo Pomponio, Clément Bitz, Caleb Timu, ou encore Tom Chauvet. Ajoutez les indisponibilités de Moreaux, Lavasele, Peni, Naqalevu ou du remuant ailier Navizet, comme le signale L'Indépendant, et vous obtenez une équipe presque expérimentale.

Après la lourde défaite à la piaule face à Oyonnax (14-57), le staff narbonnais a visiblement choisi de faire tourner. L'objectif ? Préserver certaines forces vives avant la réception de l'ogre qu'est Brive, le 23 octobre. Un choix compréhensible, mais qui pourrait coûter cher face à une formation columérine revancharde.

Car Colomiers vaut mieux que son classement. Battus de trois points à Grenoble, les hommes de la Colombe ont retrouvé de l'assise défensive, menés par leur irréprochable capitaine Luka Plataret (encore 20 plaquages vendredi dernier !).

91 plaquages en 4 matchs : jusqu'où ce sécateur de la ProD2 peut-il pousser l'anomalie statistique ?

Certes, leur mêlée a largement souffert dans l'Isère, concédant sept pénalités. Mais si les coéquipiers de Vincent Pinto parviennent à se resserrer sur les fondamentaux et se trouver, leurs trois-quarts ont de quoi faire des dégâts, eux qui sont affamés de points.

Et quand les Haut-Garonnais jouent relâchés, le score peut vite grimper. Dax en avait fait l'amère expérience (66-21), le mois dernier. À cette jeune équipe de Narbonne de trouver les ressources pour ne pas revenir les valises aussi pleines de la banlieue toulousaine...