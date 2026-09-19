Grenoble avait 14 points de retard : trois essais de Lilian Rossi plus tard, le FCG arrache la victoire après la sirène à Nice

Grenoble avait quatorze points à remonter

À la pause, Grenoble semblait parti pour une nouvelle soirée difficile loin du Stade des Alpes. Nice menait 20-6, puis 30-16 à la 56e. Lilian Rossi, remplaçant au coup d’envoi, avait pourtant lancé la révolte avec un essai à la 49e, avant de récidiver à la 58e.

Nice reprenait dix longueurs d’avance sur une pénalité de Jean-Pascal Barraque à la 69e, mais Romain Fusier ramenait le FCG à 33-30 deux minutes plus tard. Puis Grenoble obtenait une pénalité à près de 40 mètres. Plutôt que viser le nul, les Isérois choisissaient la touche. Trois minutes après la sirène, Rossi terminait en force sous les poteaux : 37-33.

Trois essais en une soirée, plus que sur toute sa saison passée

Le chiffre donne une autre dimension à sa soirée. Rossi avait inscrit deux essais en vingt matchs de Pro D2 en 2025-2026. À Nice, il en a marqué trois en une seule entrée. Et pour un talonneur, le scénario colle au poste : puissance, ballon porté et quelques centimètres gagnés au milieu des épaules.

Un premier essai réalisation en puissance, puis son deuxième après s’être extrait d’un ballon porté. Le troisième récompense le choix grenoblois de jouer la gagne après la sirène. Une scène très Pro D2 : quelques mètres à prendre, tout le monde près de la ligne et le numéro 16 qui pose le ballon derrière la ligne de craie.

Rossi, un enfant du coin devenu sauveur du soir

À 28 ans, Rossi connaît parfaitement la maison grenobloise. Né à Échirolles, passé par l’AL Échirolles avant de rejoindre le FCG en 2014, il n’a connu qu’une parenthèse à Vannes en 2022. Grenoble l’a prolongé jusqu’en 2028 en janvier 2025.

Un premier gros coup loin de Grenoble

Cette victoire offre au FCG son premier succès à l’extérieur de la saison. Elle arrive surtout une semaine après le revers à domicile contre Agen, 39-33. Et avant de recevoir Valence-Romans le 25 septembre, Grenoble évite une série de trois défaites qui aurait forcément pesé sur ce début de championnat.

Nice ne conserve que le bonus défensif malgré quatre essais inscrits dans ce match à 8 réalisations. Mais on retiendra surtout une image : Rossi, sorti du banc, auteur d’un triplé et décisif après la sirène. Les talonneurs ont rarement droit au scénario de l’ailier superstar. Vendredi, le numéro 16 a pris toute la lumière.