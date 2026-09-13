Dès le début du Top 14, l’UBB fait face à un sérieux problème en première ligne : 6 piliers absents et un chantier déjà ouvert pour 2027

Sur le papier, l’Union Bordeaux-Bègles a une équipe de rêve. Le genre qui pousse les parents à emmener leurs enfants au stade, pour créer des idoles de jeunesse. Actuellement, dans les faits, il y a quelques problèmes dans l’effectif. Entre autres, l’UBB est particulièrement handicapée au niveau des piliers. À gauche et à droite, la situation est compliquée et les options viennent sérieusement à manquer. Le match face au Stade Toulousain, ce dimanche soir à Ernest-Wallon, pourrait être un révélateur positif ou négatif de la profondeur d’effectif du club. Cependant, le problème ne s’arrête pas seulement aux premières journées de Top 14.

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Six piliers absents, un jeune de 19 ans aligné

Sur le côté droit, l’Union Bordeaux-Bègles a des ressources, mais plusieurs d’entre elles sont épuisées. Ainsi, Carlü Sadie (29 ans) est avec les Springboks, potentiellement jusqu’à fin novembre, et ‘Big Ben’ Tameifuna (35 ans) est en pleine convalescence, avec un retour espéré en décembre. Pour pallier ces absences, le club girondin pensait compter sur un retour de prêt de Zaccharie Affane (22 ans), mais le jeune joueur a été victime d’une rupture du tendon pectoral. Chez les Espoirs, Ruben Pargade (20 ans) aurait pu dépanner, mais l’international U20 est lui aussi blessé.

Avec quatre droitiers potentiels sur le carreau, l’UBB possède tout de même une étonnante, mais bienvenue, réserve. Preuve en est, Yannick Bru peut encore compter sur le Bleu Sipili Falatea (29 ans) et l’international tongien Toma'Akino Taufa (31 ans). Toutefois, la réserve reste mince à droite. Un joker médical est recherché. Le club de la Cité du Vin pensait attirer Jeffery Toomaga-Allen (35 ans), le temps de quelques mois. Cependant, l’ancien All Black a finalement refusé l’offre venue de l’Hexagone et reste en Océanie, selon Rugbypass, pour des raisons familiales. Un autre profil est recherché, mais aucun profil disponible ne saute aux yeux.

De plus, l’UBB commence aussi à se trouver dégarnie à gauche, où elle a moins de réserves. Ainsi, le retour miraculeux de Matis Perchaud (24 ans) après un retour express d’une grave blessure au genou a fait du bien à Yannick Bru et son staff. Toutefois, la reprise tardive de Jefferson Poirot (33 ans), associée à la suspension et à la blessure du Géorgien Lasha Pkhakadze (22 ans), met à mal les feuilles de match. Ainsi, le jeune Amir Hattouma (19 ans) va connaître le niveau professionnel à un âge exceptionnel pour un pilier, contre le Stade Toulousain. Au-delà même de ces difficultés court-termistes, Jefferson Poirot devrait prendre sa retraite à la fin de la saison, ce qui oblige à recruter un gaucher pour 2027.

De plus, Ben Tameifuna est en fin de contrat, à l’été prochain. S’il rempile, il aura 36 ans au moment de commencer une septième saison de Top 14 en Gironde. La question de la relève se pose alors, surtout que les potentiels successeurs issus de la formation ne semblent pas encore être prêts. Aussi, Carlü Sadie pourrait se retrouver loin de l’UBB plus souvent si ses convocations avec les Springboks se montrent plus fréquentes. Sipili Falatea est, lui, souvent blessé et n’a encore jamais réussi à finir une saison avec au moins 10 titularisations.

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L’UBB est en chantier

En bref, l’Union Bordeaux-Bègles doit parallèlement essayer d’obtenir une première ligne apte pour les matchs du week-end, tout en cherchant des profils intéressants pour les saisons à venir. Pour l’avenir, le chantier à gauche est le plus urgent. Ainsi, la direction s’est penchée sur des profils venus de l’étranger, dans un premier temps. L’Anglais Beno Obano (34 ans) et le Sud-Africain Ntuthuko Mchunu (27 ans) ont refusé les avances du champion d’Europe. Le profil de l’international américain David Ainu’u (26 ans) était alors étudié. Pilier polyvalent, il profite d’une belle expérience au haut niveau pour son âge, avec 133 matchs sous les couleurs du Stade Toulousain.

Après les prolongations actées de Marko Gazzotti (21 ans), Pierre Bochaton (25 ans) et Louis Bielle-Biarrey (23 ans), l’UBB a plus de temps disponible pour se consacrer au recrutement. Toutefois, l’avenir de Boris Palu (30 ans), Matis Perchaud, Ben Tameifuna, Adam Coleman (34 ans), Connor Sa (24 ans), Arthur Retière (29 ans) et Rohan Janse van Rensburg (32 ans) va aussi devoir être étudié. Tous les joueurs cités voient actuellement leur contrat se conclure à la fin du mois de juin 2027. En bref, il ne devrait pas y avoir de quoi s’ennuyer en interne du côté de l’UBB dans les prochains mois.

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