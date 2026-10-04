Demba Bamba, un roc avec 100% au plaquage contre l'USAP : et maintenant les Bleus ?

Après un début de saison cauchemardesque, le Racing 92 s'est imposé 55-25 face à l'USA Perpignan à Créteil, avec un Demba Bamba sans fausse note. Ce samedi 3 octobre, le pilier droit a été impérial en mêlée fermée. Comme à son habitude, il a aussi été tranchant ballon en main. Le champion du monde U20 a réussi huit plaquages sur huit pour une démonstration défensive. Ce rendement confirme un début de saison très solide du droitier, revenu récemment dans la hiérarchie des Bleus.

Souvent très en forme sur de courtes périodes, Demba Bamba a souvent été pénalisé par des blessures ou un manque de constance, notamment sur la discipline. À 28 ans, il doit transformer la promesse en référence durable, voire internationale. La sortie face à Perpignan rouvre le dossier du pilier droit sans le trancher, après que Fabien Galthié l'ait rappelé l'hiver, puis l'été, dernier.

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Le repère le plus net remonte à la première journée. Le Racing 92 s'était incliné 64-5 à Bordeaux. Dans la pénombre girondine, Demba Bamba avait pourtant parcouru 67 mètres ballon en main et battu cinq défenseurs. Après cette défaite, l'entraîneur Patrice Collazo avait d'ailleurs félicité son pilier droit, alors que l'heure n'était pas aux compliments, en conférence de presse.

« C’est le seul joueur qui a montré un comportement et des standards conformes aux attentes. » — Patrice Collazo, entraîneur du Racing 92

Patrice Collazo parlait d'une déroute collective. Cependant, quand le Racing 92 souffre, Bamba est cité pour ses standards. Preuve de la confiance que son manager a en lui, il a enchaîné une cinquième titularisation consécutive avec le numéro 3 dans le dos. Voir l'ex-Briviste être titularisé sur autant de week-ends consécutifs, sans semaine de repos, n'était plus arrivé depuis le début du printemps 2022, quand il évoluait avec le LOU Rugby.

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Un parcours freiné par l'irrégularité

Le joueur natif de Saint-Denis faisait partie de l'effectif champion du monde U20 avec la France en 2018. Après une fin de formation au CA Brive, le Bleuet a rejoint Lyon à l'été 2019. Puis, il a quitté le Rhône pour signer avec le Racing 92, en 2024. Il compte 33 sélections avec le XV de France, depuis sa première apparition chez les seniors durant la tournée d'automne 2018.

La trajectoire de Demba Bamba n'a pas été linéaire. Bien au contraire. L'inconstance et les blessures à répétition ont souvent coupé son élan au moment de s'imposer en sélection ou en club. Ses différents passages avec le XV de France l'ont bien montré. Capable du meilleur, il peine jusqu'alors à concrétiser au plus haut niveau, malgré ses qualités dans le jeu courant et sa puissance.

Le pilier droit, un poste à prendre pour les Bleus

À droite de la première ligne, les Bleus cherchent encore un patron. Depuis le début de ce Top 14, Demba Bamba se montre ultra-actif, puissant et, pour l'instant, constant. À 27 ans, l'heure n'est plus aux seules promesses. Le palier visé est celui d'un pilier moderne dans le jeu courant, capable de caler la mêlée tricolore comme celle de son club.

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