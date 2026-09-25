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Déjà privé de Gigashvili et Priso, Toulon perd aussi Rabah Slimani pour plusieurs semaines avant de recevoir Vannes

Coup dur pour le pack du RCT : Rabah Slimani souffre d’une fracture du pouce après le déplacement à Castres et va manquer plusieurs matchs.

Thibault Perrin 25/09/2026 à 13h21
À peine installé à Toulon, Rabah Slimani connaît son premier coup d’arrêt : le pilier droit s’est fracturé le pouce et manquera plusieurs semaines. ©INPHO/James Crombie
À peine installé à Toulon, Rabah Slimani connaît son premier coup d’arrêt : le pilier droit s’est fracturé le pouce et manquera plusieurs semaines. ©INPHO/James Crombie

Rabah Slimani n’enchaînera pas après sa première titularisation avec Toulon. Le pilier droit international s’est fracturé un pouce samedi dernier à Castres, lors de la défaite 29-27 du RCT. Selon L’Équipe, le joueur de 36 ans sera indisponible plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle à la veille de recevoir Vannes à Mayol pour la quatrième journée de Top 14.

Arrivé cet été après deux saisons au Leinster, Slimani avait débuté sur le banc contre La Rochelle avant d’être lancé d’entrée à Pierre-Fabre. Il avait quitté la pelouse à la 47e minute, remplacé par Owen Sorhaindo. Avec 59 sélections en équipe de France, son recrutement devait notamment apporter de la maîtrise à la mêlée toulonnaise.

Un spécialiste de la mêlée en moins

À 36 ans, Slimani reste l’un de ces droitiers dont la valeur dépasse largement les statistiques. Sa spécialité tient dans les centimètres gagnés avant l’introduction : placement des appuis, hauteur du bassin, liaison et lecture de la poussée adverse. Un travail moins visible qu’une charge plein champ, mais particulièrement précieux en Top 14.

Et son absence arrive au mauvais moment. Toulon doit déjà composer sans Beka Gigashvili, touché au pied, tandis que Dany Priso soigne un tendon d’Achille. La profondeur du RCT en première ligne se réduit alors que le championnat vient seulement d’atteindre sa quatrième journée.

Kyle Sinckler représente une solution expérimentée à droite. Owen Sorhaindo, 21 ans, avait lui remplacé Slimani à Castres. Le jeune pilier se retrouve ainsi davantage exposé dans une rotation où chaque indisponibilité compte.

Toulon déjà sous pression avant Vannes

Le calendrier ne laisse aucun temps mort. Toulon reçoit Vannes samedi à 16h35 après trois défaites en trois journées. Dans ce contexte, perdre un spécialiste de la mêlée capable de stabiliser les fins de match pèse lourd pour un RCT encore à la recherche de sa première victoire.

Slimani venait chercher du temps de jeu et transmettre son expérience à Toulon. Son premier vrai coup d’arrêt varois arrive beaucoup plus tôt que prévu.

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